"Drito s kauča" sa z++ i Massimom Savageom

Prvo je bilo "Drito iz Tvornice", pa "Drito iz MSU-a", a ekipa yema prilagodila se novonastalim vremenima te su počeli s emitiranjem emisije "Drito s kauča". "Drito s kauča" je nova stvar koju ti donosi yem.

Emisija će se fokusirati na urbanu kulturu i vijesti vezane za nju. Bit će tu govora o glazbi, modi, graffitima, tetovažama i ostalome što zanima prosječnog milenijalca, gen Z-jevca i onih koji su bili prije ili dolaze poslije toga. Zvone Pušić, idejni začetnik i prvi čovjek yema gostovao je u pilot emisiji, a ovoga puta na kauč su s Igorom Šimulijom i Wanom Kiiru sjeli z++ i Massimo Savege.

Z++ se osvrnuo na svoj hvaljeni, drugi studijski album "zauvijek" koji je objavljen prije nekoliko dana, suradnju s cijelom ekipom Retfatlante te na cijelu pozadinu svoje uspješne karijere. Novi album najavljen je ovoga ljeta sjajnim singlom "Ljeto već je Gotovo", a sam glazbenik ispričao je nešto više detalja. "Pjesma "Ljeto već je gotovo" je izlet u nešto novo što ranije nisam radio i drago mi je da su reakcije ljudi super. Osjetio sam da je ta pjesma nešto drugačije", kaže z++ te se osvrnuo i na činjenicu da ga publika i mediji nazivaju predvodnikom nove glazbene ere.

"Mislim da je na drugima da pričaju o tome tko je predvodnik nove ere. Ako će drugi to govoriti, meni je to super. Hvala lijepa svima. Ja se ne smatram predvodnikom, radim glazbu, želim napraviti dobre pjesme i dobar album, odraditi dobar nastup", kaže z++. O Retfatlanti i njihovim počecima osvrnuo se Massimo Savage.

"Nismo imali poseban cilj, samo smo se okupljali i stvarali pjesme. Z++ je radio beatove i produkciju, mi ostali smo se uključili i tako je to nastalo. Mi nismo grupa i do imena Retfatlanta smo došli slučajno kroz jednu pjesmu", istaknuo je. Z++ kaže i kako većinu glazbe radi sam, ali dodaje kako teče cijeli taj proces. "Većinu svega radim sam i imam ideju u glavi kako ja želim da to zvuči. Naravno, pjesme prije pustim užem krugu prijatelja, svojoj curi i dobijem feedback nazad. Daju mi neke prijedloge i obično sve prihvatim", kaže glazbenik. U emisiji je ispričao i doživljaj s ovogodišnjeg festivala Drito iz Tvornice.

"Bilo je baš lijepo, to ću dugo pamtiti. Kada 2000 ljudi pjeva tvoju pjesmu, to je vrh", kaže z++. Cijelu emisiju možete pogledati na službenom YouTube kanalu yema. Produkciju emisije "Drito s kauča" potpisuje agencija yem, a koproducent je Rock&Off.

Na albumu "zauvijek" z++ je radio godinu dana, a obzirom na dosadašnje reakcije kritike i publike na dosadašnje singlove, drugo studijsko izdanje ovog talentiranog glazbenika definitivno je prava poslastica za kraj 2020. i jedan od najboljih albuma objavljenih ove godine u Hrvatskoj. Na albumu se našao i singl "Moj svijet", s kojim će z++ nastupati i na Zagrebačkom festivalu krajem siječnja sljedeće godine.

z++ objavljuje pod glazbenom etiketom yem, a album "zauvijek" možete pronaći na svim digitalnim servisima.