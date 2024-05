Doživite Rocks&Stars ljetnu čaroliju u Istri iz prvih redova

Ljepota Istre nije samo u prekrasnim plažama, kristalno čistom moru i gostoljubivim domaćinima. Istra ljeti, točnije vinkuranski Cave Romane, ugošćuje najveće hrvatske i svjetske zvijezde, a izvanredna akustika i atmosfera već godina posjetiocima oduzimaju dah. Na Rocks&Stars festival pristiže tisuće ljudi iz cijele regije i šire, a dolaze uživati u nezaboravnim glazbenim nastupima pod zvijezdama.

Ova impresivna lokacija također nudi spektakularne vizualne prizore, kao stvorene za ljubitelje fotografije i dopunu album ana društvenim mrežama. Naime, svaki kutak ovog starog antičkog kamenoloma pruža inspirativne motive i jedinstvene perspektive koje oduševljavaju svakoga. Ove godine, festival se može pohvaliti impresivnim popisom izvođača koji će oduševiti publiku svojim talentom i energijom.

Spremaju se i brojna druga iznenađenja, sve to u organizaciji Event Bricka i suorganizaciji Općine Medulin, Turističke zajednice Općine Medulin i Turističke zajednice Istarske županije.

Ne propustite zabavu i koncerte pod zvjezdanim nebom

Parni Valjak, legendarna rock grupa koja je oblikovala glazbenu scenu ne samo u Hrvatskoj, već i širom bivše Jugoslavije, svakako će biti jedan od vrhunaca festivala. Uz njih očekujemo ništa manje već spektakl na otvorenju. Koncerti sui m poznati po energiji i nezaboravnoj atmosferi, a bez obzira na generaciju, publika se uvijek ujedinjuje u pjesmi i emociji. Slobodno možemo reći da Parni Valjak nije samo glazbeni sastav, već i kulturna institucija, a njihova glazba, od sada predvođena novim lead vokalom, nastavlja inspirirati i zabavljati slušatelje diljem regije.

Ono što Let3 izdvaja od ostalih bendova je njihova provokativna i kontroverzna scenska prisutnost. I na Rocks&Stars dolaze s provokativnim kostimima, uz sjajan performans koji potiče publiku na razmišljanje i raspravu. Kroz svoje tekstove i javne nastupe često se zalažu za slobodu izražavanja, ljudska prava i druge progresivne vrijednosti. Unatoč tomu, Let3 je stekao veliku popularnost i kultni status među ljubiteljima alternativne glazbe u regiji. Njihovi koncerti su nerijetko rasprodani, stoga požurite i pribavite svoju kartu na vrijeme.

VIP karte za Gibonnija za ovaj nastup su rasprodane u rekordnom roku, s razlogom. Jedan od najvoljenijih i najpoznatijih hrvatskih glazbenika također će se pridružiti ovom nevjerojatnom glazbenom putovanju. Njegove emotivne pjesme i karizmatična izvedba osvojit će srca svakoga tko se nađe poz zvjezdanim nebom Vinkurana.

U kolovozu na Rocks&Stars stižu Dire Straits Legacy, koji će oživjeti duh legendarnih Dire Straits a i dodatno obogatiti glazbeni program festivala. Crpeći inspiraciju sa šest platinastih albuma, njihov nevjerojatan nastup uživo uključuje sve klasične hitove Dire Straitsa uključujući Money for Nothing, Sultans of Swing, Romeo and Juliet, Walk of Life, Brothers in Arms, Tunnel of Love i mnoge druge.

Esteriore Brothers svojim zaraznim ritmovima osvajaju srca mnogih i predstavljaju simbol talijanske glazbene izvrsnosti u digitalnom dobu. Njihova priča ističe ujedinjujuću moć glazbe i ulogu društvenih medija u njezinu iznošenju na globalnu pozornicu. Dok nastavljaju dijeliti svoju strast i talent, braću Esteriore nazivaju svjetionikom talijanske kulture, osvajajući publiku svakom notom. Na svakom nastupu donose sa sobom duh Italije, dijeleći ga sa svijetom uz pjesmu i nastupni stil. Jedva čekamo zapjevati s njima!

Ne propustite doživjeti Rocks & Stars festival 2024 iz prvih redova!

Ako tražite nezaboravno ljetno iskustvo koje spaja kulturu i glazbu, posjetite Vinkuran i uživajte u čaroliji ljeta uz Rocks&Stars. Budite dio nevjerojatnih koncerata i stvorite nezaboravne uspomene pod zvijezdama. Nabavite svoje ulaznice na vrijeme na www.eventim.hr ili prodajnim mjestima, a sve informacije pronađite na mrežnim stranicama festivala na adresi caveromane.com