Doobar tjedan u Attacku, povirite što sve ima...

Dajte djeci mikrofona, četvrtak 19.5., 19h, ulaz slobodan

Dajte djeci mikrofona jedan je od programa kolektiva "Idi pa vidi" i AKC Attacka. Cilj je mladima, ali i svima drugima, omogućiti prostor, publiku, binu, razglas i naravno, mikrofon (možda čak i tri).

Neovisno o prijašnjem iskustvu, polaznicima /cama će program omogućiti nastup pred publikom i dodatan napredak za daljnji razvoj.

Sudionici/ce će sami/e odlučiti da li će izvoditi već napisane stvari, hoće li se koristiti tehnikom freestyle-a ili pak kombinacijom jednog i drugog. Sve je dobrodošlo i svi/e su dobrodošli/e

ANCIENT TRIALS VOL.1: HEXENBRETT, SNøGG, NETHER, MALIŠA BRADAT, petak 20.5., 19h, ulaz 50 kn

HEXENBRETT (heavy/black metal, Noćne More)

Mistična pojava inspirirana europskim hororima 70-ih obavijemim u zvukove occult rocka i black metala. Malo (ništa) je znano o ovoj skupini entuzijasta, ali scenografijom i atmosferom obećavaju nezaboravno iskustvo. Headbanganje uz plesni korak!

SNOGG (free ride black metal, Velenjski Krici)

Vrag je odnio šalu, čovječanstvo tone, nada nestaje, budućnost ne postoji, životi nam trunu, sadašnjost je iskrivljena, buka preuzima osjetila. Ovo je soundtrack propasti sa friškim albumom iz 2022!

NETHER (death metal, Zagrebačke Tamnice)

Još uvijek je vruće novo death metal izdanje lokalne ekipe koja melje kosti i zakucava ih u zemlju da po njima raste bršljan. Zakucavajući death metal močniji nego ikad do sad samo za vaše noćne more.

MALIŠA BRADAT (drone/noise, virtualne deluzije)

Tipkice i pedale nedefiniranog zvuka i razbacane buke. Forma ne postoji, nema ni plana, nema estetika, a ni objašnjenja. Zvučni performans koji svaki put ode u drugome smjeru.

Mala kulturna scena za djecu - igrajmo se riječima subota 21.5., 17:30h, ulaz slobodan uz prethodnu prijavu

CIRKUS ŠATOR CIRKOBALKANE - TERASA

Autonomni kulturni centar Attack, Kazalište sjena Trpistih i pozivaju vas na prijavu za radionicu igrajmo se riječima koju provodimo kroz program Male kulturne scene za djecu. Radionica će se održati 21. svibnja od 17.30 sati kod cirkuskog šatora Cirkobalkane u dvorištu Pogona - zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade, kraj kluba Močvara.

Radionice su besplatne, a prijaviti svoje dijete možete ispunjavanjem upitnika na poveznici: https://bit.ly/3Njnj43 zaključno s 19.05. U 12.00 sati.

Radionice Male kulturne scene za djecu namijenjene su djeci uzrasta od 8 - 11 godina.

U ovom valu proljetne topline, odluka je pala na osvježenje riječima.

Tako vas djecoi ove subote očekuju igre riječima i smišljanje priča. Osmisliti ćemo likove uz pomoć naše mašte, pokušati ćemo ih oživijeti riječima i napisati kratku priču. Ako nas posjeti muza pjesništva, mozda napišemo i pjesme.

Tko zna kakvu ćemo priču iriječ otkriti i kakav lik oživjeti?!

Dođite da isprobamo!

TRIPSTIH

Iz kazališta sjena Ikako-Nikako, u listopadu 2013, godine, nastala je kazališna skupina Trpistih.Tripstih čine: Ives Buljan Gladović (Ikako-Nikako, Skaska, Zvuk sjene, Tripstih), Petra Bokić ( Ikako-Nikako, Skaska, Zvuk sjene, Crveni nosovi, Tripstih), Antonela Klemenčić (Ikako Nikako, Skaska, Tripstih)

Tripstih se bavi istraživanjem svjetla i sjene kroz: grafoskopske projekcije i ostale izvore svjetla. Tripstih je kazalište sjena za djecu i odrasle. Održavamo radionice dramskog, kreativnog i lutkarskog karaktera.. Kazalište Tripstih iza sebe ima niz multimedijalnih projekata,neki od njih su likovno oblikovanje i scenografija . Autor je i organizator Festivala Grafoskopa.

Jer svirati se mora 2: KALI FAT DUB, HARIS PILTON, KALIBAL & APOKALIPSOUND SYSTEM, PRANCING D. Subota 21.5., 19h, ulaz 40kn

POČETAK JE ZAKAZAN ZA RANE POPODNEVNE ČASOVE U DVORIŠTU AUTONOMNOG KULTURNOG CENTRA MEDIKA, A VISOKOTLAČNI KREŠENDO ĆE SE DOGODITI U UTROBI KLUBA ATTACK NA DAN LETA GOSPODNJEG 2022.05.21.

SVIRAJU I PISANOM SE RIJEČJU NADOPUNJAVAJU:

- KALI FAT DUB

- HARIS PILTON

- KALIBAL & APOKALIPSOUND SYSTEM

- PRANCING D.

KALI FAT DUB (PDV, Positive Reality Sound)

Nakon sjane svirke na posljednjem izdanju Magic Box-a naša mala čerga se kreće prema Vama! Spašavaj se na (NE)vrijeme!

KFD je mjesto gdje brdsko-panonski Weltschmerz spoken word upoznaje jadransko-alpski pub dub i to sve naživo. Zvuči pretenciozno? Da znaš da i jeste... U tamu disko kluba unose konglomerat ljubavi i besa nastalog duboko ispod bučne vreve grada podno Sv. Pankracija i glomazne i nezgrapne i pomalo memljive kvazi poezije u kojoj se narator hvata u koštac sa istinitim događajima, magičnim obredima, stvarnim likovima i nestvarnim sudbinama. Po zemljama magičnog feudalizma, u kojima svi mi (čast izuzecima) životarimo na dug već dugi niz decenija, njihove pesme idu i kao glavno jelo i kao dodatak prehrani tj. suplement. Riječ, dvije i nešto za kraj. KFD je ljekoviti, 100% prirodan, gluten free muzičko/lirični termo nuklearni projektil na m(L)azni pogon. KFD je kao stvoren za na prazan stomak, pola koplja i punu glavu lažnih vijesti, ratnohuškačke retorike i domoljubne demagogije! I tako već sedam godina... KFD!

Sive lubanje SILOS! Ja imam NOŽ!

"Ne pokušavaj da popraviš prirodu. Nauči se da je shvatiš i štitiš. Kreni u čitaonicu umjesto na Marakanu, kreni u daleke zemlje umjesto na Kalemegdan. A, prije svega, RAZMIŠLJAJ NA PRAVI NAČIN. Imaj povjerenja u svoj unutarnji glas koji te tiho opominje. Tvoj život je u tvojim rukama, nemoj ga povjeravati nikome drugom, a najmanje vođama koje si izabrao. POSTANI ONO ŠTO JESI. To su ti već rekli mnogi Veliki ljudi!"

Vilhelm Rajh - Čuj, Mali čovječe!

HARIS PILTON (Positive Reality Sound)

Neustrašivi i nepobjedivi čergarski princ svjetla, tame, jutarnje rose i muharastih povečerja u pohodu na Vaše zahrđale plesne poteze kojih do jučer niste bili ni svjesni. Prošao je nekoliko kontinenata i galaksija nošen podzemnim vodama rijeke Had te često navraćao u naše krajeve, palio žito, krao lubenice i štitio pse i mačke lutalice kosom plavom i kosom nježnom kao lan... Njegovih nekoliko vrsnih izdanja imali smo prilike slušati u raznim prilikama. Svima nam je dobro poznat i njegov imaginarni prija pod nazivom Doggy Brasco koji dolazi iz duboke i mračne zavičajne močvare nakrcane živim pijeskom, oštrozubim aligatorima i malaričnim komarcima veličine kapitalnog primjerka odraslog mužjaka otrovnog ružičastog flamingosa košarkaša ljudoždera i najavljuje svoj drugi po redu studijski album. Čuli smo i za Harisa i njegova dva visoko kvalitetna reggae/dub izdanja koja pale i žare diljem neomeđenih i neograničenih prostranstava internetskih pašnjaka i livada i piratskih radio postaja. Oštar pogled i zlatan sluh, znam da nije vam lako ali danas nemoj biti gluh, nego zapovjedi, što ćemo svirati i on će ti sve želje ispuniti. I još više od toga. Nebo je granica, a do neba ravnica!

"Bio jednom netko po imenu Haro, nazvan Stepski Vuk. Išao je na dvije noge, nosio odijelo i bio čovjek, ali je u stvari ipak, eto, bio stepski vuk. Što su drugi o tome mislili, a i što je on sam o tome mislio, za njega nije bilo od kakve važnosti, jer od toga vuk nije mogao biti istjeran iz njega. Ni mađijom, ni batinama."

Herman Hese - Stepski vuk

KALIBAL & ApokalipSound System

Veliki zaljubljenik u Izvorišta, Emirove selekcije i crno/bjelosvjetsku muziku koja je nastajala pod okupatorskom čizmom široke palete kolonizatora i njihovih pomagača. Njihova brutalnost, njihova pohotna pljačkaška požuda uz prstohvat teritorijalnih pretenzija, hladnoratovske politike i imperijalnih začkoljica stvorila je more i krvi i suza i tihe patnje koja se na kraju pretočila u nešto tako divno i revolucionarno i uhu ugodno da nipošto nije smelo ostati neprimijećeno, zaboravljeno, prašinom prekriveno, na tavanu zagubljeno. Muzika iz Angole, Etiopije, Mozambika, Kube, Gane, Brazila, Perua, Kolumbije, Jamajke i malenog otočja uz zapadnu obalu Afrike svima vama poznatim pod imenom Cabo Verde, na pločama, diskovima i nešto digitalije. Najlošija kvaliteta zvuka uz ekstra najdjevičanskije emocije.

Bačka škola i Bački valcer iz Bačke šume koji tera na raskalašni ples, gorki plač i slatku pobjedu! NI ZRNO SHITA OKUPATORU!

"E, sad mi natoči jedno piće!" - Sale Baba

PRANCING D. (BarabaDub Sound System)

Super operator Kali Fat Dub-a i BarabaDub Sound System-a, na parove razbrojs usklađuje, miješa, istovara, prebacuje, steže, veže, kablira, ozvučuje, udešava, namincava, podešava, premješta, podiže, zaprašuje, buši, provuče kroz cirkular, pa opet odvrne, zavrne i gotovo, a sve to uz osmijeh, a sve to uz toplu prijateljsku riječ, a sve to na lešo, na licu mjesta, direktno u glavu, bez kompromisa, bez glutena, bez neprirodnih zaslađivača i aroma, bez pojačivača okusa, nedajtiboženikom, GMO free, 100% domaće i zdravo! Pregršt kilovata čiste ljubavi i besa na vaša vrata udara... Izaberi jedan broj. Sigurno ćeš se ogriješiti o punokrvnu ozvuku i osvetu našeg super operatera!

"Kada mi je teško bježim u samoću... Kada mi je još teže, tražim dobre ljude."

Meša Selimović - Tvrđava