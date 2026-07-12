Donosimo 3 genijalna recepta gotova za manje od 30 minuta

Nedjelja je dan za odmor i opuštanje, a zadnje što želite jest provesti cijelo popodne stojeći uz vrući štednjak. Bilo da se tek vraćate s plaže, iz obiteljske šetnje ili jednostavno želite maksimalno iskoristiti slobodan dan, brzi ručak za danas je upravo ono što vam treba. Srećom, priprema vrhunskog i nutritivno bogatog obroka ne mora trajati satima niti zahtijevati komplicirane kulinarske tehnike.

U ovom praktičnom kulinarskom vodiču donosimo vam tri fantastična, brza i jednostavna recepta. Svi se pripremaju od osnovnih namirnica koje vjerojatno već imate u hladnjaku ili ih možete nabaviti u najbližoj otvorenoj trgovini. Ovi obroci savršeno balansiraju svježinu, bogatstvo okusa i brzinu pripreme.

1. Kremasta tjestenina s piletinom, tikvicama i limunom

Kada je u pitanju brzi ručak, tjestenina je apsolutni kralj svake kuhinje. Ova ljetna, osvježavajuća varijacija s piletinom i tikvicama gotova je doslovno za onoliko vremena koliko je potrebno da se tjestenina skuha.

Sastojci:

400 g tjestenine po izboru (penne, fusilli ili špageti)

400 g pilećeg filea (narezanog na kockice)

1 veća tikvica (narezana na tanke polumjesece)

2 češnja češnjaka (sitno sjeckana)

200 ml vrhnja za kuhanje (ili kiselog vrhnja)

Sok i korica polovice domaćeg limuna

Maslinovo ulje, sol, papar i parmezan

Priprema:

Stavite kuhati tjesteninu u dobro posoljenu vodu prema uputama na pakiranju. Na ugrijanom maslinovom ulju popržite piletinu dok ne dobije zlatnu boju (oko 5-7 minuta). Posolite i popaprite. Izvadite piletinu na tanjur, a na istu tavu dodajte tikvice i češnjak. Pirjajte ih 3-4 minute da omekšaju, ali zadrže hrskavost. Vratite piletinu u tavu, ulijte vrhnje za kuhanje i dodajte limunov sok i koricu. Pustite da lagano zakuha. Ocijeđenu tjesteninu ubacite izravno u umak, sve dobro promiješajte i posipajte s puno parmezana prije posluživanja.

2. Mediteranska tortilja s tunom i svježim povrćem (bez kuhanja!)

Ako vani vlada ljetna vrućina i uopće ne želite paliti štednjak, brzi hladni ručak s tortiljama je idealno rješenje. Ova je opcija izuzetno lagana za želudac, a prepuna je proteina i zdravih masnoća.

Sastojci:

4 velike tortilje

2 konzerve tune u komadima (ocijeđene od ulja ili vode)

1 crvena paprika (narezana na kockice)

1 manji krastavac (narezan na kockice)

100 g kukuruza šećerca iz konzerve

3 žlice grčkog jogurta i 1 žlica majoneze

Sol, papar i malo kopra po želji

Priprema:

U velikoj zdjeli pomiješajte ocijeđenu tunu, papriku, krastavac i kukuruz. Dodajte grčki jogurt, majonezu i začine. Sve dobro sjedinite vilicom. Tortilje lagano zagrijte na suhoj tavi svega nekoliko sekundi kako bi postale savitljive. Na sredinu svake tortilje stavite obilnu količinu nadjeva, po želji dodajte nekoliko listova svježe salate, preklopite rubove i smotajte u burrito oblik. Ručak je spreman za serviranje u manje od 10 minuta!

3. Brza wok tava s junetinom (ili svinjetinom) i povrćem

Za ljubitelje bogatijih azijskih okusa, wok je savršen alat za pripremu obroka u rekordnom roku. Tajna brzine leži u tome što se sve namirnice režu na tanke trakice i peku na vrlo visokoj temperaturi.

Sastojci:

400 g junećeg ili svinjskog buta (narezanog na vrlo tanke trakice)

1 vrećica smrznutog povrća za wok (ili mješavina svježe mrkve, paprike i poriluka)

3 žlice soja umaka

1 žlica meda

Malo đumbira u prahu i češnjaka

Rižini rezanci ili obična riža kao prilog

Priprema:

Rižine rezance prelijte vrelom vodom i ostavite nekoliko minuta da omekšaju, pa ocijedite. Jako zagrijte wok ili duboku tavu s malo ulja. Ubacite meso i pržite ga na jakoj vatri uz neprestano miješanje oko 5 minuta. Dodajte povrće i nastavite pržiti još 4-5 minuta. Povrće mora ostati "al dente". Pomiješajte soja umak, med, đumbir i češnjak te prelijte preko mesa i povrća. Dodajte ocijeđene rezance u wok, sve dobro protresti minutu da se okusi prožmu i poslužite toplo.

Tablica nutritivnih vrijednosti i vremena pripreme

Naziv jela Vrijeme pripreme Glavni izvor proteina Kalorijska vrijednost (cca) Kremasta tjestenina s piletinom 20 minuta Pileći file Srednja prema višoj Mediteranska tortilja s tunom 10 minuta Tuna iz konzerve Niska do srednja Brza wok tava s mesom 15 minuta Junetina / Svinjetina Srednja (ovisno o prilogu)

Savjeti za još brže kuhanje tijekom tjedna

Kako biste maksimalno skratili vrijeme provedeno u kuhinji, uvijek imajte na umu nekoliko trikova. Korištenje unaprijed narezanog smrznutog povrća štedi i do 15 minuta sjeckanja. Također, kuhanje veće količine žitarica (poput riže ili kvinoje) unaprijed omogućuje vam da ih samo izvadite iz hladnjaka i kombinirate s pečenim mesom ili jajima. Prilagodite ove recepte onome što imate pri ruci i uživajte u slobodnom ostatku dana bez grižnje savjesti!