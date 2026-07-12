Donosimo 3 genijalna recepta gotova za manje od 30 minuta
Jednostavne ideje za ručak koje štede vaše vrijeme i oduševljavaju cijelu obitelj
Nedjelja je dan za odmor i opuštanje, a zadnje što želite jest provesti cijelo popodne stojeći uz vrući štednjak. Bilo da se tek vraćate s plaže, iz obiteljske šetnje ili jednostavno želite maksimalno iskoristiti slobodan dan, brzi ručak za danas je upravo ono što vam treba. Srećom, priprema vrhunskog i nutritivno bogatog obroka ne mora trajati satima niti zahtijevati komplicirane kulinarske tehnike.
U ovom praktičnom kulinarskom vodiču donosimo vam tri fantastična, brza i jednostavna recepta. Svi se pripremaju od osnovnih namirnica koje vjerojatno već imate u hladnjaku ili ih možete nabaviti u najbližoj otvorenoj trgovini. Ovi obroci savršeno balansiraju svježinu, bogatstvo okusa i brzinu pripreme.
1. Kremasta tjestenina s piletinom, tikvicama i limunom
Kada je u pitanju brzi ručak, tjestenina je apsolutni kralj svake kuhinje. Ova ljetna, osvježavajuća varijacija s piletinom i tikvicama gotova je doslovno za onoliko vremena koliko je potrebno da se tjestenina skuha.
Sastojci:
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400 g tjestenine po izboru (penne, fusilli ili špageti)
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400 g pilećeg filea (narezanog na kockice)
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1 veća tikvica (narezana na tanke polumjesece)
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2 češnja češnjaka (sitno sjeckana)
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200 ml vrhnja za kuhanje (ili kiselog vrhnja)
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Sok i korica polovice domaćeg limuna
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Maslinovo ulje, sol, papar i parmezan
Priprema:
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Stavite kuhati tjesteninu u dobro posoljenu vodu prema uputama na pakiranju.
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Na ugrijanom maslinovom ulju popržite piletinu dok ne dobije zlatnu boju (oko 5-7 minuta). Posolite i popaprite.
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Izvadite piletinu na tanjur, a na istu tavu dodajte tikvice i češnjak. Pirjajte ih 3-4 minute da omekšaju, ali zadrže hrskavost.
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Vratite piletinu u tavu, ulijte vrhnje za kuhanje i dodajte limunov sok i koricu. Pustite da lagano zakuha.
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Ocijeđenu tjesteninu ubacite izravno u umak, sve dobro promiješajte i posipajte s puno parmezana prije posluživanja.
2. Mediteranska tortilja s tunom i svježim povrćem (bez kuhanja!)
Ako vani vlada ljetna vrućina i uopće ne želite paliti štednjak, brzi hladni ručak s tortiljama je idealno rješenje. Ova je opcija izuzetno lagana za želudac, a prepuna je proteina i zdravih masnoća.
Sastojci:
-
4 velike tortilje
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2 konzerve tune u komadima (ocijeđene od ulja ili vode)
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1 crvena paprika (narezana na kockice)
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1 manji krastavac (narezan na kockice)
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100 g kukuruza šećerca iz konzerve
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3 žlice grčkog jogurta i 1 žlica majoneze
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Sol, papar i malo kopra po želji
Priprema:
-
U velikoj zdjeli pomiješajte ocijeđenu tunu, papriku, krastavac i kukuruz.
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Dodajte grčki jogurt, majonezu i začine. Sve dobro sjedinite vilicom.
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Tortilje lagano zagrijte na suhoj tavi svega nekoliko sekundi kako bi postale savitljive.
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Na sredinu svake tortilje stavite obilnu količinu nadjeva, po želji dodajte nekoliko listova svježe salate, preklopite rubove i smotajte u burrito oblik. Ručak je spreman za serviranje u manje od 10 minuta!
3. Brza wok tava s junetinom (ili svinjetinom) i povrćem
Za ljubitelje bogatijih azijskih okusa, wok je savršen alat za pripremu obroka u rekordnom roku. Tajna brzine leži u tome što se sve namirnice režu na tanke trakice i peku na vrlo visokoj temperaturi.
Sastojci:
-
400 g junećeg ili svinjskog buta (narezanog na vrlo tanke trakice)
-
1 vrećica smrznutog povrća za wok (ili mješavina svježe mrkve, paprike i poriluka)
-
3 žlice soja umaka
-
1 žlica meda
-
Malo đumbira u prahu i češnjaka
-
Rižini rezanci ili obična riža kao prilog
Priprema:
-
Rižine rezance prelijte vrelom vodom i ostavite nekoliko minuta da omekšaju, pa ocijedite.
-
Jako zagrijte wok ili duboku tavu s malo ulja. Ubacite meso i pržite ga na jakoj vatri uz neprestano miješanje oko 5 minuta.
-
Dodajte povrće i nastavite pržiti još 4-5 minuta. Povrće mora ostati "al dente".
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Pomiješajte soja umak, med, đumbir i češnjak te prelijte preko mesa i povrća.
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Dodajte ocijeđene rezance u wok, sve dobro protresti minutu da se okusi prožmu i poslužite toplo.
Tablica nutritivnih vrijednosti i vremena pripreme
|
Naziv jela
|
Vrijeme pripreme
|
Glavni izvor proteina
|
Kalorijska vrijednost (cca)
|
Kremasta tjestenina s piletinom
|
20 minuta
|
Pileći file
|
Srednja prema višoj
|
Mediteranska tortilja s tunom
|
10 minuta
|
Tuna iz konzerve
|
Niska do srednja
|
Brza wok tava s mesom
|
15 minuta
|
Junetina / Svinjetina
|
Srednja (ovisno o prilogu)
Savjeti za još brže kuhanje tijekom tjedna
Kako biste maksimalno skratili vrijeme provedeno u kuhinji, uvijek imajte na umu nekoliko trikova. Korištenje unaprijed narezanog smrznutog povrća štedi i do 15 minuta sjeckanja. Također, kuhanje veće količine žitarica (poput riže ili kvinoje) unaprijed omogućuje vam da ih samo izvadite iz hladnjaka i kombinirate s pečenim mesom ili jajima. Prilagodite ove recepte onome što imate pri ruci i uživajte u slobodnom ostatku dana bez grižnje savjesti!
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