Tajna savršene domaće bučnice: recept koji uspijeva svaki put

Domaća bučnica jedan je od najprepoznatljivijih dragulja sjevernohrvatske kuhinje. Ovaj tradicionalni specijalitet spaja nježnu, sočnu unutrašnjost od svježe buče i sira s hrskavim, tankim vučenim tijestom. Iako se na prvi pogled priprema čini kompliciranom, uz prave savjete i precizne omjere, savršenu bučnicu možete pripremiti u vlastitom domu. U nastavku donosimo provjereni recept koji garantira oduševljenje svih ukućana.

Sastojci za savršenu bučnicu

Za pripremu vrhunske bučnice ključan je odabir svježih i kvalitetnih namirnica. Za okrugli protvan standardne veličine (ili jedan veliki pravokutni lim) bit će vam potrebno:

Za prhko vučeno tijesto:

500 g glatkog pšeničnog brašna

1 žličica soli

3 žlice suncokretovog ulja (plus dodatno za premazivanje)

Oko 300 ml mlake vode (prilagoditi po potrebi)

Za bogati nadjev:

1 kg očišćene i naribane buče (najbolje domaće bijele buče)

500 g svježeg kravljeg sira (dobro ocijeđenog)

200 g kiselog vrhnja (minimalno 20% mliječne masti)

3 cijela jaja

1 žličica soli (prilagodite ukusu)

Za preljev i premazivanje:

100 g otopljenog maslaca

150 g kiselog vrhnja za premazivanje prije pečenja

Korak po korak: priprema vučenog tijesta

Umijesite glatko tijesto: U velikoj posudi pomiješajte glatko brašno i sol. U sredini napravite udubljenje pa dodajte ulje i polovicu mlake vode. Počnite mijesiti kuhačom, a zatim nastavite rukama. Postupno dodajte ostatak vode dok ne dobijete mekano, elastično tijesto koje se ne lijepi za prste. Odmaranje je ključ: Podijelite tijesto na dvije jednake loptice. Svaku lopticu bogato premažite suncokretovim uljem, stavite na tanjur, pokrijte prozirnom folijom i ostavite da odmara na toplom mjestu minimalno 45 minuta. Ovaj korak je presudan jer omogućuje glutenu da se opusti, što olakšava razvlačenje.

Tajna sočnog nadjeva bez suvišne vode

Dok se tijesto odmara, posvetite se pripremi nadjeva. Najveća pogreška kod pripreme bučnice je previše tekućine, zbog čega tijesto može postati gnjecavo.

Ožmikanje buče: Naribanu buču obilno posolite i ostavite da stoji oko 20 minuta. Buča će pustiti veliku količinu vode. Nakon toga, rukama ili uz pomoć čiste kuhinjske krpe, snažno ožmite buču dok potpuno ne uklonite višak tekućine. Spajanje sastojaka: U dubokoj posudi umutite jaja, dodajte svježi kravlji sir i kiselo vrhnje. Dobro promiješajte pa u smjesu dodajte ožmikanu buču. Kušajte nadjev i po potrebi dodajte još malo soli. Smjesa mora biti kompaktna i kremasta.

Razvlačenje tijesta i slaganje

Na stol stavite čisti pamučni stolnjak i posipajte ga s malo brašna. Uzmite prvu lopticu tijesta, malo je razvaljajte valjkom, a zatim podvucite ruke ispod tijesta dlanovima okrenutim prema dolje. Lagano, idući od sredine prema rubovima, povlačite tijesto jagodicama prstiju dok ne postane prozirno i tanko. Odrežite zadebljale rubove tijesta. Poprskajte razvučeno tijesto s malo otopljenog maslaca. Na jednu trećinu tijesta ravnomjerno rasporedite polovicu pripremljenog nadjeva. Uz pomoć stolnjaka, pažljivo zarolajte tijesto u štrucu. Ponovite postupak s drugom lopticom tijesta.

Pečenje i posluživanje

Lim za pečenje premažite maslacem. Štruce narežite na duljinu lima ili ih savijte u obliku puža ako koristite okrugli protvan. Prije stavljanja u pećnicu, bučnicu premažite mješavinom kiselog vrhnja i preostalog otopljenog maslaca. To će joj dati prepoznatljivu zlatnu boju i nevjerojatnu hrskavost.

Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 40 do 45 minuta, dok površina ne poprimi lijepu rumenu boju. Pečenu bučnicu izvadite iz pećnice, pokrijte čistom krpom na 5 minuta da malo omekša, a zatim je narežite na komade i poslužite toplu.

Dobar tek!