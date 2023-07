Dolar trese tržište?

Rasprave o monetarnoj politici Saveznog odbora za slobodno tržište (FOMC) privukle su značajnu pozornost na američko gospodarstvo i njegov potencijalni utjecaj na američki dolar i tržište dionica. Uz očekivano povećanje kamatne stope 26. srpnja, fokus je na kontinuiranom putu monetarnog "stezanja remena" potaknutog snažnim učinkom domaćeg gospodarstva, izrazito otpornim tržištem rada i osobnom potrošnjom.

Očekivani porast kamate na razinu između 5,25% i 5,50% u skladu je s prognozama investicijske zajednice za ostatak godine, što sugerira da će povećanje kamatnih stopa u srpnju vjerojatno biti posljednje u godini. U suprotnom, sustav federalnih rezervi riskira recesiju i umanjuje mogućnost smirivanja gospodarstva, što se prošle godine većini tržišnih sudionika činilo nemogućim. Završetak ciklusa povećanja tečaja uzrokovat će pad indeksa dolara (DXY) u rasponu od 90-100 bodova, dok će američka valuta pokazati određenu slabost u sljedećih 12 do 18 mjeseci. Ipak, ne treba očekivati ​​duboki pad dolara, jer je on i dalje jedna od najstabilnijih valuta na svijetu.

Za male ulagače, pad dolara bi mogao biti pozitivan čimbenik. Nepovoljni aspekti slabosti valute nadoknađeni su međunarodnim prihodima i - što je još važnije - interesom stranih ulagača. Na kraju prvog kvartala tvrtke s više od 50% prihoda ostvarenih u SAD-u zabilježile su rast veći od 6%, uz rast dobiti od gotovo 3%. Upravo su te kompanije, uključujući diva poput Amazona, potaknuli rast S&P 500 u prvoj polovici godine.

Tvrtke koje ostvaruju više od 50% svojih prihoda izvan Sjedinjenih Američkih Država prijavile su kvartalni pad prihoda veći od 2%, dok im je zarada 10% manja od prošlogodišnjeg.

Najvjerojatnije je da će korporacije s visokim udjelom međunarodnog prihoda moći ulagačima osigurati više prihoda od ostatka S&P 500 društva. Kao rezultat toga, široki tržišni indeks nastavit će rasti tijekom godine, ali bi cijena dionica mogla varirati.

Među ključnim sektorima na koje treba pripaziti su tržište materijalnih dobara i IT. To uključuje tehnološke divove kao što su T-Mobile, Meta, Amazon, Alphabet (Google), Microsoft i Nvidia, ali i velike proizvođače plina te goriva poput Linde, Air Products and Chemicals i Freeport-McMoRan.