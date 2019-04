Dogodilo se na današnji dan - 13. travnja

Unatoč opetovanim papinskim prijetnjama ekskomunikacijom križari su 1204. godine tijekom četvrtog križarskog rata, osvojili i opljačkali Carigrad, glavni grad Bizantskog carstva. Loše organiziran pohod kojemu je cilj bio oslobađanje Jeruzalema zbog financijskih nedostataka je od samog početka bio plaćeničkog karaktera. Križarska vojska je kako bi Veneciji platila prijevoz brodovima, zauzvrat osvojila Zadar koji se od nje ranije odcijepio, a kasnije su kako bi osigurali dodatnih 10.000 vojnika za nastavak kampanje, prihvatili osvojiti Carigrad uplevši se u unutarnje sukobe oko bizantskog prijestolja. Tijekom gotovo jednogodišnje opsade velik dio grada je uništen požarima, a nakon pada potpuno opljačkan dok su stanovnici, bez obzira na religijsku pripadnost, mučki pobijeni. Sve to je, uz razbijanje konsolidiranog teritorija osnivanjem manjih vazalnih kraljevina i grofovija, imalo teške posljedice po Bizanstsko carstvo koje se nikada nije oporavilo što je igralo veliku ulogu u njegovom padu u turske ruke dva stoljeća kasnije.

Tijekom sedmog križarskog rata egipatska vojska na čelu s ayubidskim sultanom Taranshahom je uz pomoć bahariyskih mameluka 1250. godine pobijedila i zarobila velik broj križara među kojima i vođu kršćanske vojske, francuskog kralja Luja IX. Nakon što je Francuska za kraljevu otkupninu platila 50.000 zlatnih bezanta, što je bio iznos jednogodišnjeg proračuna kraljevine, križarski pohod je propao uslijed nedostataka financijskih sredstava bez da je postigao veće uspjehe.

Grupa američkih građana 1870. godine u New Yorku je osnovala muzej umjetnosti Metropolitan, poznatiji kao 'Met'. Smješten na istočnom rubu Central Parka, 'Met' je danas jedan od najvećih i najpoznatijih svjetskih muzeja. U svojoj zbirci podijeljenoj na 19 kulturoloških odjela muzej samo u stalnoj postavi ima više od dva milijuna umjetničkih djela i predmeta koji datiraju od klasične antike i starog Egipta, do modernih umjetničkih djela među kojima i velik broj djela gotovo svih europskih majstora.

Nacistička Njemačka je 1943. godine obznanila otkriće masovne grobnice s više od 4.000 poljskih ratnih zarobljenika (većinom vojnika), koje su sovjetske snage zarobile, a potom pogubile u proljeće 1940. Oko 22.000 većinom Poljaka među kojima i 8.000 vojnih časnika zarobljenih nakon sovjetske invazije Poljske 1939., likvidiran je kraj sela Katyna u blizini Smolenska prema čemu je događaj dobio naziv Katynski masakr. Događaj je maksimalno iskorišten od strane nacističke propagande koja je na temelju izvješća uspjela udaljiti zapadne saveznike od SSSR-a koji je odgovornost za smrt ukupno 22.000 Poljaka priznao tek 1990. godine.

Direktor CIA-e Allen Dulls 1953. godine pokrenuo je tajni projekt MKULTRA s ciljem istraživanja mogućnosti kontrole i izmjena stanja uma uz pomoć kemijskih supstanci, a u sklopu kojega su ispitivanja vršena na građanima SAD-a. Prema objavljenim podacima u projektu su korištene razne vrste droga i drugih psihoaktivnih supstanci i metoda kontrole uma, a povjesničari su zaključili kako je krajnji cilj MKULTRA-e bilo stvaranje 'mandžurijskog kandidata'.

Američki političar Thomas Jefferson, prvi državni tajnik i treći predsjednik SAD-a, tvorac Deklaracije neovisnosti i Zakona o vjerskim slobodama, rođen je u Shadwellu u Virginiji 1743. godine.

Ozloglašeni američki odmetnik Butch Cassidy, pravog imena Robert LeRoy Parker, pljačkaš vlakova, banaka i vođa bandi Wild Bunch, a kasnije i Hole in the Wall, rođen je 1866. godine u Beaveru u Utahu.

Dramatičar i romanopisac Samuel Beckett, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, jedan od glavnih predstavnika 'teatra apsurda', autor drama U očekivanju Godota, Žeravica, Idi mi, dođi mi, te mnogih drugih, rođen je u Dublinu 1906. godine.

Američki glumac Ron Perlman, zapamćen po ulogama u filmovima poput The Name of the Rose, Romeo is Bleeding, The Adventures of Huck Finn, The Island of Dr. Moreau, Alien: Resurrection, Enemy at the Gates i Blade II, rođen je 1950. godine u New Yorku.

Prema mnogima najbolji šahist svih vremena velemajstor Gari Kasparov, prvak svijeta u razdoblju od 1985.-2000. koji je 2005. završio šahovsku karijeru i posvetio se borbi za ljudska prava u Rusiji, rođen je u Bakuu u Azerbajdžanu 1963. godine.

Američki glumac, pisac, redatelj i producent Jonathan Brandis, poznat po ulogama u filmovima Fatal Attraction, Sidekicks, Ladybugs i Hart's War, rođen je 1976. godine u Danburyu u Connecticutu.