Dogodilo se na današnji dan - 21. prosinca

U američkim novinama New York World na današnji dan 1913. godine objavljena je prva svjetska križaljka u obliku kakvom ju danas poznajemo. Autor ove prve premetalice slova koja se uskoro počela širiti u sve novine i časopise svijeta, bio je britanski novinar i urednik Arthur Wynne.

Ekranizirana inačica bajke braće Grimm, Snjeguljica i sedam patuljaka, koja slovi za prvi svjetski dugometražni animirani film, premijerno je prikazan 1937. godine u Carthay Circle Theateru u Los Angelesu. To je ujedno bio i prvi dugometražni crtani film Walta Disneya u boji te se računa i prvim u nizu Disneyevih klasika.

Iz Kennedy Space Centera na Floridi na današnji dan 1968. godine prema Mjesecu je lansiran Apollo 8. Astronauti Frank Borman, James Lovell i William Anders nakon nešto manje od tri sata leta postali su prvi ljudi koji su 'pobjegli' Zemljinoj gravitaciji, a nakon toga i prvi koji su vidjeli tamnu stranu Mjeseca. Misija Apolla 8 tako je odigrala veliku ulogu u pripremi za misiju Apollo 11 koja je postavila prve ljude na Mjesec.

Nad škotskim gradićem Lockerbie 1988. godine odvila se tragedija poznata pod imenom 'Lockerbie bombing'. Pan Amov Flight 103 bio je Boeing 747 koji je nosio ime 'Clipper Maid of the Seas', a letio je iz Londona u New York kada je u 19:02 na visini od oko 10 tisuća metara u njemu eksplodirala bomba. Zrakoplov se srušio pri čemu je poginulo svih 259 putnika i članova posade te još 11 osoba na tlu. Za podmetanje bombe odgovornost je u pismu 2003. preuzela Libija, a do sada je u vezi s napadom osuđena samo jedna osoba.

Godine 1990. službeno je usvojen izgled Zastave Republike Hrvatske. Ustav RH o njoj kaže: "Omjer širine i dužine zastave je 1 : 2. Boje zastave su položene vodoravno i to ovim redom s gornje strane: crvena, bijela i plava. Svaka boja čini jednu trećinu širine zastave. Grb Republike Hrvatske je smješten u sredini zastave tako da gornji dio grba (kruna) zalazi u crveno polje zastave, a donji dio grba zalazi u plavo polje zastave. Središnja točka grba poklapa se s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave.

Na današnji dan 1873. godine rođen je hrvatski kompozitor Blagoje Bersa, a 1914. i legenda hrvatske naive slikar Ivan Generalić. Američka glumica Jane Fonda rođena je 1937. a njen sunarodnjak, glazbenik Frank Zappa 1940. godine. Slijede glumci Samuel L. Jackson i Ray Romano rođeni 1948. i 1957. godine, a njihova kolegica Jane Kaczmarek, najpoznatija kao stroga majka iz Malcolma u sredini, rođena je na današnji dan 1955. godine. (metro-portal