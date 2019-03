Dogodilo se na današnji dan - 11. ožujka

1702. godine Velika Britanija je dobila prve nacionalne dnevne novine, Daily Courant. Iako su bile sastavljene od svega dva stupca teksta na jednoj stranici potrajale su do 1735. godine.

Verdijeva opera Rigoletto po prvi je put izvedena 1851. godine, dok je opera Don Carlos premijerno izvedena na isti dan 1867. godine.

Američki 'showman' Samuel Roxy Rothafel otvorio je 1927. godine u New Yorku Roxy Theatre. Na otvorenju najsjajnijeg 'bisera Broadwaya' i najvećeg kina u svijetu prikazan je nijemi film The Love of Sunya. Roxy Theatre je kroz 50-te bio najpoznatije broadwaysko okupljalište, a zatvoreno je i srušeno 1960. godine.

Američki predsjednik Franklin D. Roosevelt 1941. godine potpisao je Lend-Lease zakon kojime je omogućena prodaja na kredit američke ratne opreme saveznicima. Procjenjuje se da je do kraja II. svjetskog rata saveznicima isporučeno opreme u vrijednosti od oko 700 milijardi današnjih dolara.

Poznati francusko-poljski redatelj, scenarist, producent i glumac Roman Polanski, 1977. godine u SAD-u je osuđen za silovanje 13-godišnje djevojčice. Polanski je nakon toga pobjegao u Francusku gdje živi i danas odbijajući se vratiti u SAD koje ga smatraju bjeguncem pred zakonom.

Mihail Gorbačov je 1985. godine izabran za generalnog sekretara CK KPSS-a. To mu je pošlo za rukom raspisavši izvanredne izbore nakon iznenadne smrti sekretara Konstantina Černjenka dan ranije, dok su u isto vrijeme tri, od petnaest, članova Politbiroa koji mu nisu naklonjeni bili na službenim putovanjima van Moskve.

Teroristička organizacija Al-Kaida izvela je 2004. godine bombaške napade na madridsku željeznicu u kojima je poginulo 192, a ranjeno 2050 ljudi. Taj koordinirani napad najteži je teroristički zločin na području Europe.

U pritvoru u Scheweningenu 2006. godine umro je bivši srbijanski predsjednik Slobodan Milošević, koji se nalazio na suđenju za zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije.

Talijanski pjesnik Torquato Tasso, čije je najpoznatije djelo Oslobođeni Jeruzalem, rođen je 1544. godine u Sorrentu. Američki računalni znanstvenik i jedan od internetskih pionira J. C. R. Licklider, čije su ideje preteča grafičkog računarstva, point-and-click sučelja, digitalnih knjižnica, e-commercea, online bankinga i mnogih drugih, rođen je 1915. godine u St.Louisu u Missouriju. Engleski pisac, glazbenik i dramaturg Douglas Adams, autor neponovljivog Hitchhiker's Guide Through the Galaxy, rođen je u Cambridgeu 1952. godine. Američki glumac, redatelj i producent Peter Berg, najpoznatiji po režiserskom radu na Friday Night Lights, The Kingdom i Hancocku, rođen je u New Yorku 1962. godine. Američki glumac i pjevač Terrence Howard, poznat po ulogama u Big Momma's House, Glitter, Hart's War, The Hunting Party i Iron Man, rođen je 1969. godine u Chicagou. Hrvatski filmski i kazališni glumac i TV voditelj Tarik Filipović, rođen je 1972. godine u Zenici. Nogometaš Obale Bjelokosti Didier Drogba rođen je 1978. godine. Američka glumica Thora Birch, zapamćena po ulogama u Patriot Games, American Beauty, Silver City i Tainted Love, rođena je 1982. godine u Los Angelesu.

Pročitajte i Dnevni horoskop za 11. ožujka 2018.