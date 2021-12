Dodjela nagrada za Lezbijku godine

Udruga Zbeletron u petak 17.12. organizira devetu po redu dodjelu nagrada LOTY. Nakon prošlogodišnje pauze zbog pandemije, Zbeletronke pozivaju sve zainteresirane da se pridruže događaju od 19 sati u samom centru Zagreba u klubu Sax.

"Pridružite nam se na najgala lezbijskoj večeri godine na kojoj slavimo stvaralaštvo i aktivizam genijalnih *LBTI+ žena koje svojim predanim radom obogaćuju živote queer zajednice te pomiču granice vidljivosti queer identiteta. Podržite nas svojim dolaskom kako biste nam omogućile da ovim eventom podržimo njih dok one svojim radom podržavaju zajednicu." poručile su organizatorice Zbeletrona.

LOTY je skraćeno za Lez of the Year, odnosno dodjelu nagrada za Lezbijke godine. LOTY je nagrada koju Zbeletron dodjeljuje osobama, kolektivima, inicijativama, itd. koje pridonose vidljivosti lezbijki, biseksualnih i trans žena na području sporta, kulture, aktivizma - i općenito poboljšavaju kvalitetu života LGBTIQ+ manjine. 2020. godine LOTY nije održan zbog pandemije, tako da su Zbeletronke prilikom odabira nominiranih za 2021. godinu, u obzir uzele i 2020.

Ove godine su nominirane psihologinja i aktivistkinja Matea Popov, Studentsko nastavnička udruga naziva ZA-PRAVO LGBTIQA+ OSOBA, Nina Đurđević za izložbu "Odlučna", Grof Darkula za pokretanje bitnih razgovora na društvenim mrežama, Amorlineas za angažiranu umjetnost, Kolektiv Schlag za novi LGBTIQ+ klupski program u Zagrebu, Ponosni Zagreb za Pride Ride, fotografkinja, redateljica i glazbenica Ana Opalić, Paula Brečak za seksualnu edukaciju, ekološki projekt Crystal Clean, prvi hrvatski animirani film o trans ženi "All those sensations in my Belly" te Marinella Matejčić za viralne priče #ŽeneUJavnomProstoru i inicijativu Ukidanje PDV-a na uloške.

Nagrade su do sada osvajale 2012. godine Le Zbor, u pol 9 kod sabe i ZbeLeTron, 2013. godine ŽEN, Karla i Milka na Prideu i LGBTIQ inicijativa Filozofskog fakulteta 'AUT', 2014. godine Marina Milković, Udruga Zemlja Za Nas / Community Earth For Us i VoxFeminae, 2015. godine AUTovci, NezzLezz i Libela.org, 2016. Espi Tomičić, Ana Brakus i Sandra Tolić, 2017. Tús Nua, Faktiv i Ana Opalić, 2018. Dugine obitelji, Zrinka Bojanić i Fierce Women, a zadnja dodjela održana je 2019. godine kada su nagrade osvojile Martina Šalov, Karla Horvat Crnogaj i Nastja Kljajić.

Organizatorice naglašavaju da se događaj odvija uz puno poštivanje Covid mjera, a pozivaju sve cijepljene i preboljele da se testiraju kućnim testom na sam dan događaja. Na ulazu će se provjeravati Covid potvrde, uz predočenje osobnih iskaznica.

Karte po cijeni od 40 kuna mogu se nabaviti u Saxu (Palmotićeva 22) svakim danom nakon 20 sati.

Većinski prihod od prodaje ulaznica Zbeletron će uplatiti kampanji za promjenu spola Viktorije Ćurlin - stisnite link i donirajte nešto!