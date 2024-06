Dodatna njega stopalima ljeti

Ako već niste, ljeto i godišnji odmor pružaju pravu priliku da im se napokon posvetite.

Svakodnevni samopregledi

Stopala bismo svakodnevno trebali brižno pregledati, posebno ljeti kada je rizik od ozljeda najviši.

Dakle, pregledajte imate li žuljeva, posjekotina, uboda, upaljenih ranica, imate li možda kakav oštri komadić koji se je zabio, je li se nešto zavuklo pod kožicu nožnih prstiju, je li negdje koža upaljena, vruća, promijenjenog mirisa, postoji li osip.

Posebnu pažnju obratite na područje među prstima gdje je česta pojava gljivica, a uočite li tegobe koje ne možete sami riješiti čišćenjem ranice, dezinficiranjem ili flasterom, potražite mišljenje liječnika. ili ljekarnika.

Pravilno pranje i sušenje stopala

Ako ste se uznojili hodajući, posebno na ovim vrućinama, uznojila su se i vaša stopala. Nastanu li pritom pukotinice na koži stopala ili među prstima, a zarobljene u zatvorenoj obući, one postaju toplo i vlažno stanište koje je idealno za naseljavanje gljivica. To može dovesti do zdravstvenih tegoba poput atletskog stopala.

Stoga stopala treba pažljivo oprati u ne previše vrućoj vodi, a pritom ne zaboravite istrljati područja između prstiju.

Naime, stopala nije dobro predugo namakati, jer u protivnom koža može postati suha, a to će dovesti do pucanja i nastanka ranica, čak i infekcija.

Nakon pranja stopala treba dobro osušiti, posebno među prstima. Nemojte ostavljati stopala da se sama suše.

Pranje možete zaokružiti posipajući ih puderom, odnosno talkom kako biste osigurali da ostanu suha.

Ako već imate atletsko stopalo, ili neku drugu infekciju, pitajte za savjet ljekarnika o preparatima koji mogu pomoći ublažiti svrbež.

Održavajte meku kožu

Losioni, kreme, balzami... Odaberite najbolji proizvod za vaša stopala te ga nanesite u tankom sloju, masirajući ih od vrha palca do gležnja.

Provjerite jeste li preparat dobro utrljali, ali ne mažite područja između prstiju, jer ona moraju ostati suha.

Nokte uvijek režite ravno

Nokte na nožnim prstima (posebno palcima) treba rezati ravno, kako bi se izbjeglo bolno urastanje nokta.

Uglove možete zaobliti rašpicom, no nemojte ih nikako odrezati.

Urasli nokat može vam stvoriti velike neugodnosti, to se mjesto može upaliti i inficirati, zagnojiti te je nerijetko potreban i kirurški zahvat.

Za rezanje noktiju koristite snažnu i veću grickalicu koja bi trebala biti oštra kako bi se spriječilo da nokti pucaju i lome se pri rezanju. Najčešće je dovoljno da se nokti režu svakih šest do osam tjedana, rijetko je potrebno češće.

Uklonite zadebljanja kože

Ako je riječ o zadebljanju kože (natisku) koje vas ne boli, niti vam stvara tegobe, možete si pomoći na način da stopala namačete nekoliko minuta u toploj slanoj vodi, a potom možete posebnim kamenom ili rašpicom ukloniti zadebljanje. No, ako vam to područje izaziva bol ili nelagodu, ako pritom i pecka, svakako se javite dermatologu koji će vas, po dogovoru, uputiti pedikeru.

Ljeto je idealno vrijeme i za prevenciju natisaka jer njihovo nastajanje u velikoj mjeri ovisi o uskoj obući koja stišće i žulja stopala. Vrijeme je da ih oslobodite i oporavite, ako je moguće, u moru.

Održavanje dobre cirkulacije

Kako biste osigurali pravilnu cirkulaciju u stopalima i nožnim prstima, uvedite mali trening - nekoliko puta dnevno u trajanju od pet minuta mičite nožnim prstima, širite ih, kvrčite i opuštajte... To možete povremeno činiti dok se sunčate, čitate knjigu ili gledate omiljeni film. Vrtite stopala i u gležnjevima, to će još više pomoći.

I ne zaboravite brigu o ovom važnom, a najčešće zanemarenom dijelu tijela svakoga dana!