Dočekajte 2023. u Puli

Čarobni Advent u Puli ne prestaje oduševljavati lokalno stanovništvo, ali i mnogobrojne turiste koji dolaze iz svih krajeva Hrvatske i svijeta. Do 8. siječnja blagdanska čarolija živi na 11 lokacija s više od 100 adventskih programa. Za sve generacije osmišljeni su raznovrsni zabavni, glazbeni i plesni programi od jutra do večeri, kao i bogata kulturna, umjetnička i gastro ponuda.

2023. godina u centru grada slavi se već od ranih jutarnjih sati

Uz druženja s obitelji i prijateljima, lijepe želje i darove, tu je i sjajan koncert Vesne Nežić Ružić i Anelida, od 10 sati na Tržnici uz tradicionalnu Veliku padelu - neodoljivu fritaju od čak 2023 jaja! No, to je tek zagrijavanje:

· U podne na Portarati staru godinu ispraćamo u društvu Mie Dimšić, pjevačice koju obožavaju sve generacije, a mališani znaju sve njene hitove

· Na istoj lokaciji, samo navečer, od 21 sat, zajedno s ikonom domaće glazbene scene, Ninom Badrić, kojoj će uz bok stati Le Monde i DJ Jan Plexy, u najboljem raspoloženju uplovljavamo u 2023. godinu

· Na Kaštelu se nova dočekuje uz šampanjac i dobre želje, a nastupaju Cubismo, Belfast Food i DJ Teddy Lee

· Danteov trg plesat će i pjevati do ranih jutarnjih sati uz DJ-e Laseech, Jinxie Grooves, Mr. M, M. Funkovich

Bonus koncert već prvoga dana nove godine

Nakon što će Puljani, Puljanke i njihovi gosti dočekati Novu godinu čak četiri puta, prvoga dana 2023. očekuje ih još jedan provod. Na Portarati u 20:30 nastupaju Gustafi, majstori zabave i slavlja. Višesatnim energičnim nastupom rasplesat će sve željne repriznog dočeka, a posjetiteljima će biti na raspolaganju i ponuda iz adventskih kućica koje ostaju otvorene do 2 ujutro.

Što je zima bez snijega, a Advent bez ledenih radosti?

Ledena adventska oaza pruža mnoštvo zimske čarolije. Centralni gradski trg Forum postao je Sjeverni pol, a uz njegove poznate stanovnike, tu je i veliko klizalište na kojem možete iskušati ili usavršiti svoje klizačke vještine sve do kraja zimskih praznika, odnosno do 8. siječnja. A gotovo svakog četvrtka, od 19 do 22 sata, romantičnu atmosferu na ledu zagrijavat će DJ-evi. Za sve one koji još nisu posjetili najčarobniji dio Pulskog adventa požurite jer ona traje do 30. prosinca u vremenu od 17 do 22 sata. Jedinstveni hipnotizirajući mapping s izuzetnim projekcijama u sklopu Visualia Festivala, pronaći ćete na lokaciju unutar, ali i ispred Povijesnog i pomorskog muzeja Istre.

Na svakom koraku u Puli, čeka vas adventsko veselje, sreća, ljubav i dobre želje, sve do 8. siječnja. Slobodno podijelite tu radost i dajući svoj glas za Pulski Advent kao najljepši u Hrvatskoj, jednim jednostavnim klikom. Vidimo se na Silvestrovo, jer se jedino u Puli - nova godina dočekuje četiri puta!