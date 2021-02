Djecu trebamo naučiti reći NE!

Projekcije filmova kreću 1. ožujka, a dio su kampanje „Jedna od nas" koja je pokrenuta na temelju istoimenog dokumentarnog filma kojoj je cilj dizanje svijesti javnosti o problemu seksualnog nasilja nad djecom te uvođenje prevencije seksualnog nasilja u osnovne i srednje škole kao dio obveznih školskih preventivnih programa.

Jedno od petoro djece u nekom trenutku iskusilo je neki oblik seksualnog nasilja. Seksualno uznemiravanje mogu biti neprimjereni dodiri, primanje i slanje neprimjerenih poruka preko mobitela, a danas, u vrijeme naprednih komunikacijskih tehnologija to je nažalost čest slučaj. Neophodno je osnaživati djecu kako bi prepoznala situacije koje su za njih potencijalno ugrožavajuće.

Silvija Stanić, iz Udruge roditelja „Korak po korak" ističe kako je na odraslima odgovornost naučiti djecu da mogu i trebaju reći NE - ne želim to raditi, ne želim sudjelovati u tome, nije mi ugodno, makni ruku, ne želim tako komunicirati. Djecu trebamo naučiti da se obrate osobi od povjerenja kada se osjete ugrožene ili nesigurno.

Stanić ističe kako seksualno nasilje ostavlja duboke psihološke tragove: „Ostavlja ih i fizičko nasilje, ali tragovi fizičkog nasilja su vidljiviji. Prije će netko primijetiti da je dijete izloženo fizičkom nasilju. Isto tako, društvena svijest o pojavnosti fizičkog nasilja puno je veća nego što je to kod seksualnog nasilja. Čak i onda kada vidimo društvene statistike, kada vidimo crno na bijelom da se radi o jednom od petoro djece, i dalje na neki način propitujemo je li to doista tako. I dalje sumnjamo jer je to možda način na koji nam je lakše razmišljati. Međutim, seksualno nasilje nije nešto od čega smijemo okrenuti glavu, odgovornost je odraslih da pomognu djeci da ostanu sigurna."

Zašto je djeci tako teško govoriti?

Djeci je iznimno teško osvijestiti i prijaviti nasilje zato što su u njega uvučena raznim manipulacijama koju su prikazane kao tajne. Zlostavljači im često govore da će razoriti obitelj ako otkriju njihovu tajnu, a što djeci stvara dodatan strah, sram i osjećaj suodgovornosti da su doprinijeli tome što im se događa.

Silvija Stanić i Udruga roditelja „Korak po korak" uz brojne druge stručnjake podržala je kampanju „Jedna od nas". Kako bi se potakli razgovori o ovoj osjetljivoj temi, a kao dio kampanje, maturanti iz cijele Hrvatske mogli su prijaviti svoj razred za besplatno gledanje filma i online diskusiju s autorom filma i stručnom osobom na području prevencije seksualnog nasilja.