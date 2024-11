Dvodnevni parasportski kampovi dolaze u Split, Rijeku i Zagreb

Hrvatski paraolimpijski odbor, u suradnji s Allianz Hrvatska, u studenom i prosincu ove te siječnju iduće godine, organizira tri dvodnevna parasportska kampa za djecu s teškoćama u razvoju. Kampovi se održavaju u Splitu, Rijeci i Zagrebu, a dio su globalnog programa MoveNow, koji ima za cilj potaknuti tjelesnu aktivnost i društveno uključivanje djece s teškoćama u razvoju kroz sport i kreativne aktivnosti.

Datumi i lokacije parasportskih MOVE NOW kampova:

Split: 16. i 17.11.2024.

Rijeka: 7. i 8.12.2024.

Zagreb: 25. i 26.01.2025.

Pod stručnim vodstvom vrhunskih trenera i poznatih paraolimpijaca i paraolimpijki, sudionici će imati priliku isprobati razne parasportske discipline, uključujući paraplivanje, para stolni tenis, paraatletiku, boćanje i parataekwondo. Uz sportske izazove, kamp nudi i bogat program društvenih aktivnosti koje promiču timski rad i prijateljstvo među djecom iz cijele Hrvatske. Osim sportskih aktivnosti, kamp će uključivati i radionice financijske pismenosti. Djeca i njihovi roditelji će kroz interaktivne radionice s ekspertima iz Allianza steći korisna znanja o upravljanju financijama.

Evo kako se prijaviti za sudjelovanje u kampu

Sve što je potrebno je kreativno pojasniti zašto želite sudjelovati na kampu, u kojoj god formi i na koji god način želite - pjesma, esej, video ili crtež. Važno je samo da je u izradu uz roditelja, uključeno i dijete. Prijave je potrebno, s imenom i prezimenom, adresom, OIB-om te kontakt brojem, poslati na mail marketing@hpo.hr s naznakom "Prijava na parasportski kamp move now''.

Za sudjelovanje na kampu u Splitu prijave je potrebno poslati najkasnije do nedjelje 10. studenog, za onaj u Rijeci do 29.11., dok za prijave za parasportski kamp u Zagrebu imate vremena do 17.1.2025.

Ovaj je kamp prilika djeci za novo, inspirativno iskustvo, prilika da se pridruže sportskom svijetu, upoznaju vrhunske paraolimpijce i budu dio zajednice koja slavi različitost i uključivost. Svako prijavljeno dijete treba doći u pratnji jednog roditelja ili skrbnika, a Allianzovi volonteri osigurat će podršku tijekom trajanja kampa, uključujući organizaciju prijevoza, obroka i društvenih aktivnosti.

Vidimo se na 'move now' parasportskom kampu u Splitu, Rijeci i Zagrebu!