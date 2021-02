Nikola Topol za Svetu Nedelju

Kao prvi istaknuti kandidat za gradonačelnika Svete Nedelje, 39-godišnji Nikola Topol osvrnuo se na situaciiju u Gradu, nadolazeću kampanju kojoj je okosnica slogan "Za grad sa srcem" te budućnost Svete Nedelje pod njegovim vodstvom

Tko je Nikola Topol? Neki bi rekli dotepenec u Svetu Nedelju, a on sada vodi kampanju "Za grad sa srcem". Nikola, što stoji iza toga?

Na prvome mjestu sam suprug svojoj Ani i otac sinu Gabrijelu, zatim zaljubljenik u nogomet i prirodu, član Vijeća roditelja te osoba s velikom željom da se naša Sveta Nedelja pozicionira tamo gdje joj je mjesto - bliže ljudima. U Svetu Nedelju sam stigao prije 11 godina zbog ljubavi prema supruzi. Istina, puno puta sam nazvan dotepencem, no mene to ne brine još od dana kad je u naš život stigao sin Gabrijel. Uz njega sam puno toga shvatio, a osjetio sam i iskrenu i potpunu pripadnost ovom gradu. I odlučio sam svome djetetu ponajprije omogućiti najkvalitetniji mogući kućni odgoj, ali sam i shvatio da moram, znam i želim pomoći lokalnoj zajednici kako bi bila što bolja i kako bi djeci pružala svoj maksimum. Od prvog dana sam se uključio u Vijeće roditelja u školi koju pohađa moj sin i inicirao sam brojne stvari: bolje osvjetljenje izvan škole, sigurnosni sustav ulaska i izlaska iz škole, osvijetljeno dvorište, stalci za bicikle, kante za smeće, te se borio za što bolji standard unutar ove škole. I upravo su me zbivanja oko škole Strmec su me uvukla u rješavanje problema, onih koje ne bi trebali rješavati roditelji već bi to morao rješavati sustav. Istraživao sam, savjetovao sam se, pisao sam niz konstruktivnih zahtjeva i sam sebi sam u posljednje vrijeme puno puta rekao kako si ne bi mogao oprostiti da nešto nisam učinio, a mogao sam, htio sam i znao sam. Sretan sam što sam dio vrhunske ekipe koju čine odlični mladi ljudi koji imaju iskrenu motivaciju učiniti Svetu Nedelju boljom za budućnost naše djece.

Sveta Nedelja je od Zagreba udaljena svega nekoliko kilometara, puna je potencijala, raj za poduzetnike, oaza za izletnike. Što onda može bolje?

Istina, na prvu je Sveta Nedelja raj, no kad pogledate malo detaljnije i ispod tepiha, nagomilalo se problema koji se mogu i moraju riješiti. Primjerice, puno je još posla na polju ekologije, vrtića i školovanja, ekologije, ali i u području ostvarivanja bespovratnih potpora od EU fondova te boljitka naših starijih susjeda. U svim sektorima Sveta Nedelja mora postati grad istih kriterija za sve žitelje našeg grada. Već sam poručio svojim susjedima, a ponavljam i ovdje... Od mene ne očekujte nekoga tko će za sebe misliti da je najpametniji. Bit ću gradonačelnik svih Svetonedeljčana, neovisno iz kojeg su naselja, kojoj generaciji pripadaju i za koga navijaju, bilo u sportu, bilo u politici. Isto tako ću sigurno poslušati svakoga. Dobra rješenja i projekte ne želim odbacivati ako su njihovi idejni kreatori moji politički suparnici jer za Grad sa srcem moramo raditi svi. Mene visoka politika ne zanima, osim u tome da naš rad i dobre projekte iz Svete Nedelje preslikavaju druge općine i gradovi u Hrvatskoj, pa i u Europi.

Vi ste upravo to već napravili - istražili što dobroga rade drugi gradovi i odlučili i od njih učite

Moj tim i ja smo radili, putovali i učili od drugih gradova i općina, cilj nam je bio proučiti uspješne prakse drugih gradova u Hrvatskoj s naglaskom na one koje su u Svetoj Nedelji i dalje problem riješili probleme te ih preslikati u praksi. Razvidno je kako nam razni gradovi diljem Hrvatske mogu poslužiti kao primjer kako nekom problemu pristupiti ili ga riješiti. Na nama je samo da prepoznamo dobre prakse i implementiramo ih u Svetu Nedelju. Primjerice, Koprivnica je u posljednje 3 godine uspjela povući više od 100 milijuna kuna iz EU fondova. Istina, mnogi su rekli kako je nemoguće uspoređivati Koprivnicu i Svetu Nedelju, no realnost je da oba grada imaju isti stupanj razvijenosti, slični su po velikom broju parametara, a od dva grada samo je jedan uspješno, u posljednje četiri godine uspio riješiti veliki broj svojih problema. Vjerujemo da će i naša Sveta Nedelja uskoro krenuti tim putem.

Poduzetništvo je jako u Svetoj Nedelji, istina, no znate li da Sveta Nedelja nema niti Poduzetnički centar niti Inkubator? Osnivanje inkubatora nam treba zbog poticanja razvoja poduzetništva temeljenog na novim tehnologijama. U prostorijama inkubatora nove mlade tvrtke iz područja kreativnih i informatičkih industrija iznajmljuju male urede, uz minimalne troškove te koriste zajedničke prostorije za sastanke. I važno je napomenuti kako se 100% iznosa troškova gradnje i opremanja objekta i troškova za zaposlene može osigurati prijavom projekta kroz EU fondove.

Naravno, uz ovo putovanje Hrvatskom, nismo zanemarili naše susjede. Upoznali smo se s problemima u svakom od naših 14 naselja, osvježili smo naše politike te pronašli moderna rješenja koja ćemo uskoro predstaviti, implementirati i naravno - sprovesti u djelo.

Sve spomenuto je jasno, no Nikola, zašto zapravo želite postati gradonačelnikom?

U utrku za gradonačelnika idem iz pozicije jednog od vas jer želim napraviti više za naš grad! A, da bih mogao to napraviti trebam biti u situaciji da me se čuje i više nego do sad. Jer i do sada nisam bio tiho. Dosadašnje iskustvo u rješavanju izazova podići ću na višu razinu. Sada sam glas među vama, a kad postanem gradonačelnik bit ću glas svih Svetonedeljčana. Pred nama je zanimljiva kampanja, ali potpuno drugačija od svega do sad. Nećemo "vaditi prljavi veš", prizivati duhove prošlosti niti brojati krvna zrnca. U utrku idemo sa srcem, pozitivno, s pogledom u budućnost. Svoje politične oponente nećemo prozivati, ne budemo li prozvani od strane njih. Nećemo iznositi neprovjerene činjenice i neistine kako bismo sakupljali bodove. ZA GRAD SA SRCEM je naša iskrena poruka kojom ćemo se voditi tijekom kampanje ali i kasnije.