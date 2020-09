Dizajn pasaž - otvorenje izložbe u CeKaTe-u

Galerija Modulor Centra za kulturu Trešnjevka u suradnji s austrijsko-hrvatskom udrugom Nova kultura iz Graza predstavlja izložbu Dizajn pasaž u trajanju od 15. rujna - 2. listopada 2020.

Otvorenje izložbe: 15. rujna u 19 sati u Galeriji Modulor, Centar za kulturu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1, Zagreb.

Izložba "Dizajn pasaž" predstavlja radove uspješnih arhitekta i dizajnera vizualnih komunikacija hrvatskog porijekla koji već dugi niz godina žive i aktivno djeluju u Austriji: Tomislav Bobinec, grafički dizajner iz Graza, Davor Marković, ilustrator / grafički dizajner iz Beča, Ognjen Persoglio, arhitekt iz Graza, Robert Sabolović, grafički dizajner iz Beča, Gordana Zeman-Marković, arhitektica iz Beča. U organizaciji udruge Nova kultura i uz podršku Graz UNESCO City of Design ova je izložba prvi puta prikazana krajem 2018. godine na Murinselu u Grazu gdje je pobudila veliku pažnju publike.

Nova kultura je neprofitna udruga iz Graza koja od 2017. godine angažirano i svestrano djeluje kao platforma za kulturnu suradnju između Austrije i Hrvatske.

O autorima:

­Tomislav Bobinec (*1966, Zagreb) grafički je dizajner s bogatim tridesetogodišnjim iskustvom. Specijaliziran je za korporativni dizajn, dizajn komunikacija, dizajn editorijala i dizajn izložbi. Vodi vlastitu malu tvrtku u Grazu, predaje na Institut für Design & Kommunikation - FH Joanneum Graz (Institut za dizajn i komunikacije na Visokoj stručnoj školi Joanneum u Grazu) i kao član udruženja dizajnera Creative Industrie Styria aktivno oblikuje dinamičnu dizajnersku scenu Graza i Štajerske. Također član Design Austria i IIID / International Institute for Information Design.

Davor Marković (*1959, Zagreb) studirao je arhitekturu od 1978. do 1981. na Sveučilištu u Zagrebu i dugi niz godina djelovao kao suradnik više zagrebačkih arhitektonskih biroa. Godine 1989. seli se u Austriju. Iste godine osniva u Beču mali dizajnerski studio pod nazivom markovic-design, koji se u austrijskim stručnim krugovima etablirao do kraja 90-ih kao tražena adresa za originalne medijske ilustracije. Od toga vremena studio razvija i koncepte i rješenja marketinške komunikacije u svim područjima dizajna, od grafičkog i produkt-dizajna do oblikovanja prostora. Medijska (novinska) ilustracija i dalje je posebno polje njegova djelovanja. Davor Marković izlagao je na mnogobrojnim stručnim izložbama širom svijeta i višekratno je nagrađivan, između ostalog nagradama Art Directors Cluba iz New Yorka ili austrijskom nagradom Joseph Binder Award. Član je Design Austria.

Ognjen Persoglio(*1965, Zagreb) nakon osnovne i srednje škole upisuje studij arhitekture na Sveučilištu u Zagrebu. Diplomirao je 1992. Od 1995. ovlašteni je arhitekt, član Inženjerske komore u Zagrebu. Od 1997. do 2000. specijalizacija na Technische Universität Graz (Tehnički Univerzitet u Grazu) u okviru Aufbaustudium Technischer Umweltschutz: Ortsbildschutz und Ortsbildgestaltung (Oblikovanje i zaštita slike grada). Od 1991. živi i radi u Grazu i trajno surađuje u arhitektonskim timovima na razradi i vođenju širokog spektra arhitektonskih projekata.

Robert Sabolović (*1967, Zagreb) po završetku Škole za primijenjenu umjetnost u Zagrebu 1985. odlazi u Beč, gdje studira grafički dizajn na Universität für angewandte Kunst (Univerzitet za primijenjenu umjetnost). Nakon završetka studija dvije godine djeluje kao bliski suradnik istaknutog austrijskog grafičkog dizajnera Waltera Bohatscha. Godine 1992. započinje rad u vlastitom birou za grafički dizajn pod nazivom Zeitmassdesign. Zeitmassdesign uspješno surađuje s privrednim tvrtkama i kulturnim institucijama, za koje obavlja složena oblikovanja svih vrsta klasične i moderne komunikacije: koncipiranje i razvoj vizualnog identiteta, oblikovanje izložbi, dizajn knjiga, kataloga, magazina, internetskih stranica, poštanskih maraka. Robert Sabolović član je Design Austria i dugogodišnji art-direktor publikacija toga strukovnog udruženja.

Gordana Zeman-Marković (*1960, Zagreb) diplomirala je 1984. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon projektiranja u različitim arhitektonskim biroima u Hrvatskoj, 1989. dolazi u Beč, gdje sudjeluje u planiranju hotela sa sportskim arealom u blizini Praga. Od tada uspješno djeluje u Beču, gdje samostalno ili u različitim arhitektonskim radnim zajednicama planira i razvija projekte novogradnji i rekonstrukcija stambenih, univerzitetskih, industrijskih, ugostiteljskih, bankarskih i infrastrukturnih zgrada. Od 2004. ovlaštena austrijska arhitektica, član Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Wien, Niederösterreich und Burgenland (Komora arhitekata i inženjerskih konzultanata za Beč, Donju Austriju i Gradišće). Istovremeno predaje arhitektonsko projektiranje na Akademie für Recht und Steuer Wien (Akademija za pravo i porez u Beču) u okviru stručnog školovanja kandidata za zvanje Baumeister (ovlašteni graditelj).

Izložba je popraćena katalogom u izdanju Centra za kulturu Trešnjevka.