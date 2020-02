Dimensions festival finalizirao listu izvođača

Dimensions festival upotpunjava svoj ambiciozni program za 2020. godinu vijestima kako će se Underground Resistance Live, Ash Lauryn, Moritz Von Oswald, Batu, DVS1, JASSS, Voigtmann, Reiss, Youandewan, Huerta, Red Greg, Yak, Freakenstein, Charles Webster, LSDXOXO, Josh Cheon kao i novi partneri festivala VBX, Love Muscle i Stamp The Wax pridružiti listi izvođača.

Ovo ljeto Dimensions festival će se po prvi put održati u Dalmaciji, od 13. do 17. kolovoza i to na tri lokacije; The Garden Resortu u Tisnom, koncert otvorenja na predivnoj Tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku, a after partiji u kultnoj Barbarella's diskoteci u Pirovcu.

Deveto izdanje Dimensionsa prikazat će pažljivo birani spoj vrhunskih umjetnika i glazbenih pionira u usponu, s puno pažnje usmjerene prema detaljima produkcije. Uvod u festival bit će koncert otvorenja na Tvrđavi sv. Mihovila u samom centru Šibenika, gdje će glavni gost Floating Points u audio-vizualnom showu predstaviti najnoviji album "Crush", uz druge klasike. Podršku će mu dati Mafalda, sa svojom plesnom kombinacijom jazza, soula i brazilske glazbe.

Ostali izvođači otvorenja bit će objavljeni uskoro, a ulaznice je moguće kupiti putem ovog linka.

Na finalnom popisu festivalskih gostiju koji će nastupiti u The Garden Resortu su techno pioniri Underground Resistance u live izdanju, DJ iz Atlante i glazbeni novinar Ash Lauryn sa svojim bezvremenskim housem, lovac na intergalaktičke zvukove Freakenstein, inovator ritma Batu, legendarni dub techno don Moritz von Oswald, kralj minimal housea Voigtmann te omiljeni house, soul i disco selektor Red Greg. Vlastite večeri na Dimensionsu organizirat će Michael Upson poznat po Love Muscle eventima u Leedsu, kultna nizozemska ekipa VBX koja redovno organizira programe na Amsterdam Dance Eventu, te glazbeni magazin Stamp The Wax sa svojom riznicom DJ otkrića.

Nezaobilazni su i najbolji izvođači regije, a status rezidenta na Dimensionsu već imaju Petar Dundov i Ilija Rudman, njima se pridružuju Le Chocolat Noir i Zarkoff, te najnovija akvizicija iz regije, beogradski bend Bella Technika koja će live izvesti svoj dugosvirajući prvijenac "Section" izdan suradnjom beogradske etikete Odličan Hrčak (podetiketa Bravo Boys) i PDV-a.