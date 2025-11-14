Digitalna platforma za ubrzanje dekarbonizacije opskrbnih lanaca

Schneider Electric, globalni lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizacije, predstavio je ZeigoTM Hub, novu digitalnu platformu osmišljenu za pomoć organizacijama u dekarbonizaciji opskrbnih lanaca i ostvarivanju neto nultih emisija (net-zero). Riječ je o rješenju koje poduzećima omogućuje postizanje ciljeva vezanih uz emisije trećeg opsega (Scope 3) te povećava transparentnost i učinkovitost u održivom poslovanju.

U svijetu u kojem kupci, regulatori i investitori sve više zahtijevaju izvještavanje o emisijama i održivosti, Zeigo Hub nudi modularan i akcijski usmjeren pristup. Platforma omogućuje organizacijama da uključe dobavljače svih veličina, prate emisije kroz različite razine opskrbnog lanca i ostvaruju mjerljive rezultate uz podršku edukacija, digitalnih alata i stručnih savjetnika.

"Dekarbonizirani opskrbni lanac više nije pitanje prestiža, to je poslovna nužnost," izjavila je Laura Eve, potpredsjednica odjela za SaaS rješenja održivosti u Schneider Electricu. "Sa Zeigo Hubom dajemo tvrtkama alate i uvide potrebne za pretvaranje njihovih opskrbnih lanaca u pokretače održive otpornosti."

Nova era uključivanja dobavljača i inovacija

Zeigo Hub osmišljen je da uključi dobavljače u svakoj fazi njihova održivog puta, bez obzira na veličinu ili iskustvo. Platforma pojednostavljuje proces sudjelovanja uz vođeno uključivanje, intuitivno korisničko sučelje i ugrađene edukativne module koji dobavljačima omogućuju trenutni početak praćenja i upravljanja emisijama.

Za razliku od klasičnih sustava koji samo bilježe podatke, Zeigo Hub potiče dvosmjernu suradnju kroz personalizirane edukativne programe, alate za dekarbonizaciju i nadzorne ploče za usporedbu rezultata (benchmarking dashboards). Time nastaje dinamično okruženje u kojem dobavljači mogu poduzimati konkretne korake, a sponzori (npr. velike korporacije) mogu skalirati utjecaj kroz cijeli lanac opskrbe.

Platforma uključuje analitički modul u stvarnom vremenu koji pruža uvid u angažman dobavljača, trendove emisija i napredak prema znanstveno utemeljenim ciljevima smanjenja emisija (Science-Based Targets). Podaci su strukturirani u skladu s međunarodnim standardima izvještavanja: CDP, CSRD i TCFD, što osigurava transparentnost i usporedivost na globalnoj razini.

Svi dobavljači uključeni u Zeigo Hub dobivaju pristup prilagođenim planovima dekarbonizacije i mreži pružatelja rješenja, a troškove sudjelovanja pokrivaju sponzorske organizacije. Time se uklanjaju financijske prepreke i omogućuje široka, uključiva suradnja.

Zeigo Hub koristi naprednu "agentnu" umjetnu inteligenciju (agentic AI) koja ubrzava dekarbonizaciju i omogućuje odlučivanje temeljeno na podacima. Ovo je prvi proizvod razvijen unutar AI-native ekosustava Schneider Electrica, najavljenog u svibnju 2025. Umjetna inteligencija omogućuje personalizirano iskustvo korisnika, automatsko prepoznavanje podataka s weba te automatizirano praćenje napretka programa održivosti.

Globalni utjecaj kroz suradnju

Schneider Electric već je prepoznat kao lider u dekarbonizaciji opskrbnih lanaca, kroz suradnju s vodećim svjetskim brendovima i vlastiti interni Zero Carbon Project. Od 2021. godine kompanija je pokrenula više od 20 globalnih programa dekarbonizacije, uključujući industrijske inicijative poput Energize, Catalyze i Materialize, s više od 2.700 uključenih dobavljača.

Zeigo Hub postaje tehnološki temelj za te programe, omogućujući jednostavnije, brže i učinkovitije smanjenje emisija kroz zajedničko djelovanje kupaca i dobavljača. Time se ne samo ubrzava napredak prema klimatskim ciljevima, već se i ojačava otpornost opskrbnih lanaca te povećava dugoročna vrijednost poslovanja.

"Zeigo Hub predstavlja hrabar iskorak prema održivosti opskrbnih lanaca," zaključila je Eve. "Riječ je o pretvaranju ambicije u akciju, osnaživanju svakog dobavljača i svake organizacije da doprinese svijetu s neto nultim emisijama."

Zeigo Hub je dostupan organizacijama diljem svijeta. Više informacija dostupno je na www.zeigo.com/zeigo-hub.