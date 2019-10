Digitalizacija: Znanja za sljedeće generacije

Kai-Uwe jednostavno sve ima u malom prstu: on po zvuku prepoznaje ako s nekim strojem nešto ne valja. Upoznat je s procesom ubrizgavanja napamet. Kai-Uwe je jednostavno prototip stručnjaka u jednom poduzeću koji je upoznat sa svim procesima. I zato nezamjenljiv.

Kako pohraniti znanja

"Kad je na odmoru ili bolovanju, onda imamo problema", kaže Patrick-Benjamin Bök koji je u tvrtki Weidmüller iz Detmolda zadužen za digitalizaciju proizvodnje. Pravi problem će nastupiti tek kada Kai-Uwe za par godina ode u mirovinu. "Demografske promjene su za nas vrlo važna tema i utječu na naš odnos prema rizičnim segmentima proizvodnje. Zato ova znanja koja nastaju kroz dugogodišnje prisustvo u tvrtki moramo nekako pohraniti", kaže Bök.

Naočalama do rješenja

Jedan od mehanizama se zove Augmented Reality, proširena realnost, AR. I to upakiranu u posebne AR naočale koje preko videa prikazuju pojedine proizvodne korake i tako pomažu u učenju ali i razotkrivanju problema na daljinu.

Poduzeće s oko 5.000 uposlenih djeluje globalno, u Kini, Australiji, Španjolskoj ili Dubaiju. Firma nudi komunikacijska i organizacijska rješenja na polju procesne tehnologije u proizvodnji, mašinogradnji, energetici i prometu. Kod nekog problema specijalistima u Detmoldu podružnice šalju video. Jedan radnik u Kini preko AR naočala komunicira s bazom i tako zajednički pronalaze problem. "Već dva putovanja godišnje manje, i tehnika se isplatila", kaže Bök.

Za razliku od ostalih digitalnih "novotarija" naočale za proširenu realnost su naišle na oduševljenje u proizvodnji. "Radnici vole kada su im obje ruke slobodne za rad", kaže Bök No iskusni radnici poput Kai-Uwea, osim što su sretni i da pred mirovnu mogu naučiti nešto novo, pridonose poboljšanju primjene AR naočala. Poput prijedloga da se očima "lista" u tekstu koji se pojavljuje na zaslonu. "Moja generacija ne bi došla na takvu ideju", kaže Bök.

Otvoren prostor za individualne procese

I u poduzeću Jansen Lacke u Ahrweileru značajan dio, od 80 uposlenih, uskoro odlazi u mirovinu. "Mi smo u posljednjih 140 godina otkako postoji tvrtka, naučili kako se znanja prenose s generacije na generaciju. No svake godine je sve više znanja koje treba prenijeti na sljedeća pokoljenja. I tu nam je digitalizacija od pomoći", kaže Peter Jansen, direktor poduzeća za proizvodnju lakova. U ovoj tvrtki je jedna posebna grupa radnika zadužena za to da godinama stjecana znanja ne propadnu. Tako je pohranjeno oko 1.500 recepata za lakove, lazure, i kitove. "Iako svaki majstor ima svoj način kako doći do željenog tona, ipak neke stvari moraju biti standardizirane u korist osiguranja kvalitete. Unatoč tomu ostaje mjesta za individualne odluke", kaže Jansen. Generacijsko znanje se digitalizira a radnici odlaze u zasluženu mirovnu. I tako do sljedeće generacije.