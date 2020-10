Deyan Clement - The Action of disAppe Arning u Galeriji Događanja

Izložena će biti tri performativna videa iz autorove egzistencijalističke faze:

Departure (2017)

The Netherlands project (2018)

And so on... (2019)

Deyan Clement (1989, Beograd) školovao se na Institutu Marine Abramović i Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu, gde je i diplomirao na slikarskoj katedri. Aktivno izlaže od 2008. godine. Najčešće djeluje u polju video performansa. Dobitnik je više nagrada za svoj rad i dio je brojnih privatnih kolekcija u svijetu.

O izložbi:

Izložbu srpskog umjetnika mlađe generacije, čiji su radovi izlagani i izvođeni na internacionalnim izložbama i festivalima, a koji djeluje pod umjetničkim imenom Deyan Clement, karakterizira jednostavna, pročišćena i direktna poetika. Tri video rada komuniciraju simboličnom gestom i kretnjom, svedenim na esenciju u kojoj se prelama beznađe i svojevrsna sizifovska uzaludnost. - Josipa Bubaš

Više na:

http://www.knap.hr/centar/izlozbe.asp?id=29

https://www.facebook.com/events/1457919087739337