35. Salon mladih

Prepoznavši potrebu za predstavljanjem i zastupanjem što šireg presjeka likovnog umjetničkog istraživanja i djelovanja umjetnika mlađe generacije, ovogodišnji Salon mladih ne samo da izlazi izvan okvira svojeg tradicionalnog središta Meštrovićevog paviljona već se i programski širi na još pet lokacija. Tri izložbena programa, glavni Millennial kustosice Nike Šimičić te Situacija Anite Ruso i izložba studenata Akademije likovnih umjetnosti Zagreb Venientas, popraćeni su brojnim inovativnim popratnim programima koji će za posjetitelje sigurno predstavljati jedinstveno i autentično iskustvo unutar i izvan galerijskih prostora.

Prema riječima Tomislava Buntaka, predsjednika Hrvatskog društva likovnih umjetnosti, Salon mladih izložba je od neizmjerne nacionalne važnosti, koja već desetljećima promovira, ohrabruje i stvara nova umjetnička kretanja te razvoj suvremene likovne i vizualne scene u Republici Hrvatskoj. Dugoročan cilj i glavna zamisao Salona mladih je otvoriti vrata, dati nadu, samopouzdanje te pomagati mladim likovnim i vizualnim umjetnicima/ama da krenu u daljnji razvoj svoje umjetničke karijere.

Kustoski koncept ovogodišnjeg, 35. izdanja Salona mladih prema prijedlogu Nike Šimičić pod nazivom Millennial tematski se odnosi na generaciju milenijalsa ili Generaciju Y, koja je odrasla uz nove tehnologije, ali je imala dodira i sa svijetom prije smartphone-a. Ovu generaciju karakteriziraju digitalno doba, globalizacija, društvene mreže, perceptivna zasićenost, egocentričnost, hiperprodukcija proizvoda i osjećaja; vječita potraga za smislom te kriza nedostignutih očekivanja, ali i svijest o društvenim problemima i ekologiji te težnja ka povratku prirodi i uspostavljanju ravnoteže. Čak 68 umjetnika, iz različitih dijelova Hrvatske, i potpuno različitih zanimanja, ovoj je temi pristupilo na inovativne i iznenađujuće načine. Obrađene su značajne teme, od ekologije i tehnologije, do feminizma, položaja mladih u svijetu i sveprisutne i vrlo aktualne teme zdravstvenog sustava.

Stručni žiri 35. salona mladih u sastavu: Nika Šimičić (kustosica 35. salona mladih), Ivana Meštrov (kustosica i povjesničarka umjetnosti), Marko Tadić (vizualni umjetnik, Igor Loinjak (povjesničar umjetnosti i likovni kritiča), Jelena Tamindžija (kustosica Umjetničke galerije Dubrovnik) odabrao je za selekciju kustoskog koncepta Millennial 58 umjetnika/ca, dok je kustosica Salona pozvala 10 umjetnika.

SITUACIJA

29.10. 2020.

Urania

12.11. - 6.12.2020.

Galerija Forum, Galerija Canvas

Paralelno uz kustosku koncepciju 35. salona mladih Millennial bit će predstavljena i izložba Situacija prema selekciji Anite Ruso, nazvana po jednom od tradicionalnih programa na većini Salona od njegovog osnutka revolucionarne 1968.

Ovogodišnja Situacija predstavit će tridesetak pozvanih autora prema selekciji mlade povjesničarke umjetnosti Anite Ruso koja ne stavlja naglasak na određenu temu. Riječ je o izložbi umjetnika starih do 35 godina čiji su radovi nastajali u posljednje dvije godine.

Programom Situacija, pristupom koji ne inzistira na temi, omogućuje se umjetnicima da izlože svoje radove bez obaveze podudaranja s određenim izložbenim konceptom. Kustosica se tako upušta u istraživanje umjetničke scene kako bi prezentirala i one manje zastupljene umjetnike kao i one mlađe koji još nisu dobili priliku za izlaganje pred širom publikom. S ciljem obogaćivanja 35. salona mladih, izložba Situacija prikazat će najrazličitije tehnike, tematike i koncepte umjetnika koji se na Salon mladih iz različitih razloga nisu niti prijavili ili je njihove radove stručni žiri odbacio. Situacija teži stvoriti sveobuhvatniju sliku o stanju umjetničke produkcije u Hrvatskoj stvarajući tako novu vrijednosnu razinu Salona mladih. Izložba će se održati u galeriji Forum i galeriji Canvas dok će se u dvorani Urania održati predstavljanje i okrugli stol Street Art - muralisti u (re)akciji.

VENIENTES

10.11. - 20.11.2020.

Galerija Šira



Venientes - 'oni koji dolaze' - naziv je izložbe diplomanata Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, koju u obljetničkom sazivu desete godišnjice predstavljamo u galeriji Šira, a u sklopu ovogodišnjeg 35. salona mladih. Riječ je o izložbi koju je osmislio pokojni profesor i dekan, red. prof. art. Slavomir Drinković i na kojoj su redovito izlagali studenti diplomskih studija svih šest odsjeka akademije. U desetgodišnjem razdoblju izložba je gostovala u više izlagačkih prostora (Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Galerija Marisall, Galerija Šira, HDLU u sklopu Salona mladih). Svake je godine na izložbi sudjelovalo preko trideset autora, što do danas zbirno broji preko tri stotine izlagača. No, tko su zapravo venientes? Odakle 'oni' dolaze i kamo idu?, pitanja su koja postavla ovogodišnji Salon mladih.

Sukladno nastojanjima da 35. salon mladih izađe iz okvira uobičajenog izlagačkog umjetničkog programa, osmišljen je bogat popratni program. U sklopu ovogodišnjeg Salona, osim diskurzivnih programa na temu likovne kritike, ulične umjetnosti i murala te primijenjene likovnost u naslovnicama knjiga, u prostoru Galerije Bačva posjetitelji će moći u tehnici sitotiska otisnuti visual Salona na vlastitu majicu, polaziti satove joge, radionicu popravljanja bicikala, radionica izrade sobnog bilja, posjetiti tattoo pop up izložbu te sudjelovati na kuriranoj turi po zagrebačkom buvljaku Hrelić i šetnji uz zagrebačke murale.

NAGRADE

U okviru službene konkurencije dodjeljuju se 3 HPB novčane nagrade:

HPB Grand Prix 35. salona mladih - 15.000,00kn

HPB druga nagrada 35. salona mladih - 10.000,00kn

HPB treća nagrada 35. salona mladih - 5.000,00kn

Nagrada Vladimir Dodig Trokut, Iva Vraneković - Umjetnici umjetnicima - 11.000,00kn

Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb

Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka

Galerija umjetnina, Split

Muzej likovnih umjetnosti, Osijek

Galerija Kranjčar, Zagreb

Osim nagrade generalnog pokrovitelja na 35. salonu mladih dodijeljuju se i sljedeće nagrade:te brojneprema odabiru najistaknutijih hrvatskih muzejskih i galerijskih ustanova:

