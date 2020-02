Detaljan program Dimensions festivala

Kako približava novo izdanje Dimensions festivala, koji će se po prvi put održati od 13. do 17. kolovoza Šibeniku i Tisnom, došlo je vrijeme da se otkrije program na tri pozornice u predivnom The Garden Resortu te program afterpartyja u legendarnom klubu Barbarella's.

Dugogodišnji partneri festivala Stamp the Wax, Butter Side Up, Cosmic Slop, The Ghost, Mala i Love Muscle predstavit će svoje showcaseove, a njim će se pridružiti i novi suradnici; Rinse FM, My Own Jupiter, izdavačka kuća Helene Hauff Return To Disorder, te Pinkman Records i Freerotation.

Glavna pozornica u The Gardenu Resortu bit će mjesto mnogih pamtljivih glazbenih trenutaka, a u petak ugostit će Petra Dundova, koji pozornicu dijeli s Karenn, Skee Maskeom i Stennyjem, a dBridge predstavlja svoj novi projekt Black Electric. Cosmic Slop showcase s Awesome Tapes From Africa, Marcellus Pittmanom i Cosmic Slop DJ-evima na redu je u subotu 2. kolovoza. Istu večer ne treba propustiti ni koncert novog beogradskog electro-rock benda Bella Technika, sastavljenog od vrsnih glazbenika i članova nekadašnjeg Darkwood Duba, koji će odsvirati album prvijenac "Section" u izdanju PDV-a i Odličnog hrčka. U nedjelju glavnu pozornicu okupira pionir bass scene Mala, a njemu se pridružuju Moritz Von Oswald i Upwellings, dok će Tikiman uživo sa Scionom odvirati pjesme s poznatog projekta Rhythm & Sound. U nedjelju će se predstaviti velški festival Freerotation koji će ugostiit sljedeća imena: Tom Ellis, Leif, re:ni, Steevio & Suzybee live, DVS1, Surgeon te Underground Resistance sa svojim Timeline projektom.

Beach Stage nudi nešto intimniju atmosferu za party, a kreće u četvrtak kada nastupa Ilija Rudman. Stamp the Wax ekipa u petak zauzima plažu s eklektičnim izborom gostiju. Katiusha, Harri Pepper, Heels & Souls, Donna Leake, Mafalda, Red Greg i John Gomez pokrit će sve žanrove od funka, jazza, soula, discoa do afra. U subotu na plaži ćemo slušati izbor Love Muscle party organizatora koji su za svoju večer izabrali Lucky Locketa, Ash Lauryn, Josha Cheona iz Dark Entriesa, Michael Upsona, Kessie i LSDXOXO. Poznati berlinski dućan ploča The Ghost predstavit će niz ključnih glazbenika iz svijeta electra, breakbeata i "svemirskog" housea s Tho & Loren, KRN, Sugar Free, Sweely Live, Truly Madly i Francesco Del Garda.

Svjetski poznati open-air klub Barbarella's na kratkoj udaljenosti od The Gardena, ugostit će Dimensions festival kroz tri večeri. Ulaznice za afterpartyje u Barbarelli su u prodaji i mogu se naći na ovom linku, a bit će omogućen i prijevoz do kluba s festivalske lokacije. Barbarella's će u petak otvoriti kultna house ekipa Butter Side up sa svojim house izborom koji uključuje Veru, Margaret Dygas i Zipa.

U subotu u Barbarella's stiže bass šampion Darwin, dok će se na DJ pultu osnivačima Hessle Audia, Pearson Soundu i Pangei pridružiti eklektična selektorica Josey Rebelle. Nedjelja je rezervirana za techno divu Helenu Hauff koja predstavlja svoj Return to Disorder label s electro kraljem iz Detoita DJ Stingrayem te dva domaća glazbenika koji su dobili njen izravan poziv Zarkoffa (live) i Le Chocolat Noir.

Treća pozornica u The Garden Resortu - Olive Grove ugostit će niz glazbenika od četvrtka do ponedjeljka, a treba istaknuti showcase izdavačke kuće Nicholas Lutza My Own Jupiter uz live nastupe Michelle, DJ Kloota i DJ Masda, te Pinkman ekipu s Gamma Intelom, Kris Bahaom, Lokierom, Marsmanom i The Hackerom.

Regionalne festivalske ulaznice u ograničenoj količini se nalaze u prodaji putem Entrio sistema i na Entrio prodajnim mjestima.