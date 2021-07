Delta soj hara Europom

Turistička je sezona u tim zemljama gotovo završena, iako je domaćini na sve načine pokušavaju spasiti. Istodobno, sve se više postavlja pitanje koliko traje imunitet nakon primljene dvije doze cjepiva.

Pfizer je najavio da će od američkih regulatora zatražiti da odobre i treću dozu cjepiva.

Portugal se među prvima otvorio i sada je i ondje delta-soj u naletu. 3269 novih slučajeva u 24 sata. Povećava se broj mjesta u kojima je uveden policijski sat tijekom noći. U cijeloj zemlji, od petka do nedjelje, u restorane i kafiće moći će se samo s negativnim testom ili digitalnim certifikatom. A za turiste ta mjera je univerzalna.

Ipak, u Barceloni se održava Cruïlla Music Festival na kojem se očekuje 25 tisuća ljubitelja glazbe. Mjere su stroge i do sada je testiranjem otkriveno 123-oje zaraženih. Festival će poslužiti kao test za ovakve događaje pod mjerama cijepljenja, testiranja i praćenja.

Na drugoj obali Sredozemlja, Maroko se također zatvara. Mjere su produljene do 10-og kolovoza. Zabrinutost i ovdje izaziva delta-soj, ali i površno pridržavanje mjera.

- Neki ljudi krivo nose masku i zbog toga su beskorisne. Imaju samo pokrivena usta, ne i nos, a morale bi pokrivati i nos i usta, naglašava Allal Semmane, liječnik, Rabat, Maroko.

A u Južnoj Koreji mjere zaštite podižu se na najvišu, 4. razinu. Jer brojevi su najveći od početka pandemije, posljednja dva dana srušeni su rekordi kada je riječ o novozaraženima. Iduća dva tjedna dopušteno je okupljanje do četvero ljudi, ali samo do 18 sati, poslije toga - samo dvoje. Kafići rade, ali uz stroge mjere i do 22 sata.

Svi su javni događaji otkazani, iznimka su jedino - jer to je demokracija - prijavljeni prosvjedi s jednim jedinim prosvjednikom.