Deaf Radio stiže u Močvaru

Grčki bend Deaf Radio nakon više od četiri godine vraća se u Močvaru ponoviti sjajan koncert kojim su se premijerno predstavili zagrebačkoj publici. Ovom će prilikom promovirati svoj treći i najsvježiji album "Arsenal of Hope" koji je svjetlo dana ugledao u studenom. Kao gosti prije njih nastupaju domaćoj publici jako poznati i hvaljeni electro rock plesni dvojac Plastic Knives! U pametne telefone i planere za 2023. valja upisati četvrtak, 9. veljače. Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 12 eura mogu se kupiti u Dirty Old Shopu ili preko njihovog web shopa, dok će na ulazu koštati 14 eura.

Deaf Radio je četveročlani rock bend osnovan 2015. godine u Ateni. Njihov zvuk s prva dva albuma (Alarm, 2017. i Modern Panic, 2019.) bio je više u desert i heavy rock maniri koji je najviše podsjećao na Queens of the Stone Age, dok spomenuti "Arsenal of Hope" u svojih devet pjesama više naginje modernijem rock zvuku i predstavlja uočljiv estetski odmak u odnosu na njihove početke. To se ponajviše očituje u učestalijem korištenju syntha i post disco elektronike, dok su energija i himnični refreni i dalje obilježje njihovog glazbenog izričaja. U svojim tekstovima bave se obilježjima modernog vremena, kao što su digitalna ovisnost, nedostatak toplije ljudske interakcije i dodira, kao i borba za jednakost u svim životnim poljima. Članovi benda su Dimitris Sakellariou (gitara, vokal), Panos Gklinos (gitara, vokal), Antonis Mantakas (bas, back vokal) i George Diathesopoulos (bubnjevi, back vokal).

Plastic Knives čine dvojac Damjan Vujaklija (gitare, elektronika) i Nikola Babić (bubnjevi). Nakon izdanja "We Used To Do It (Live)", prošlog ljeta objavili su novi single "Drippy". Pjesma je premijerno odsvirana na nagradi Rock & Off, gdje je bend bio nominiran za elektro izvođača godine. Za ovu prigodu momci spremaju puno novog materijala, koji uskoro idu snimati.