Calum Scott u Boogaloou

Poznat po snažnom glasu i pjesmama koje ogoljuju dušu, Calum Scott nastupit će u Boogaloo klubu 28. travnja. Zagrebački koncert dio je Bridges World Tour turneje i ujedno prvo regionalno gostovanje ovog mladog britanskog autora i pjevača senzacionalnog glasa, za koje je ostalo još malo ulaznica u prodaji. Javnost ga je imala priliku upoznati putem showa Britain's Got Talent 2015. godine kada je izveo verziju Robynina hita "Dancing on My Own", oduševio žiri i posebice Simona Cowella koji mu je dao zlatni gumb. Nakon toga njegova karijera kreće uzlaznom putanjom, a obožavatelji diljem svijeta u njegovoj glazbi pronašli su utjehu nakon slomljenog srca ili gubitka drage osobe.

"DANCING ON MY OWN"

Nakon što je singl "Dancing on My Own" zauzeo drugo mjesto na UK Singles Chartu i postao najprodavaniji singl u Britaniji ljeta 2016-te, Calum je nominiran i za Brit Award u kategoriji najboljeg britanskog singla. Dolaskom svog debitantskog albuma Only Human iz 2018., Calum Scott zasjeo je na 1. mjesto iTunes ljestvice albuma u više od 20 zemalja diljem svijeta, skupivši preko 7,5 milijardi ukupnih globalnih streamova. Album Only Human uključuje njegovu platinastu uspješnicu "You Are The Reason", pjesmu koja je prošla među 25 najboljih na Spotifyjevom US Viral 50 i dospjela među 10 najboljih na iTunes ljestvicama singlova u 38 zemalja.

"YOU ARE THE REASON"

Calum Scott u proljeće u Hrvatsku dolazi u sklopu turneje kojom promovira svoj drugi album Bridges izdan u lipnju 2022. godine. Napravljen s producentima s A-liste kao što je Greg Kurstin (osmostruki dobitnik nagrade Grammy koji je radio s Paulom McCartneyem i Adele), album je već "izbacio" nekoliko uspješnih singlova kao što su ljubavna balada s klavirom "Bilblical", "Rise" koji ističe Calumov topli, ali moćni vokal te najnoviji singl "If You Ever Change Your Mind" neobično optimističan osvrt na prekinutu romansu. Nedavno je ponovno nominiran za Brit Awards u kategoriji najbolja međunarodna pjesma godine.

LOST FREQUENCIES & CALUM SCOTT - "WHERE ARE YOU NOW?"



Sa sigurnošću se može reći da Calum Scott nije izgubio čaroliju koja mu je pomogla osvojiti srca publike još 2015., budući da su Bridges sjajna serija melodija koje griju srce i pokazuju njegov uvijek senzacionalni pjevački glas, kao i njegov rastući talent kao tekstopisac. Svoju energiju i senzibilitet Calum Scott će prenijeti uživo publici u Zagrebu, a u tome će mu pomoći njegov odličan prateći bend koji uključuje i gudačku sekciju s violinom i violončelom.

Kao zagrijavanje prije nastupa Caluma Scotta na pozornicu Boogalooa će izaći također mladi autor i pjevač, Mitch James s Novog Zelanda. Etablirao se sa iskrenim, akustičnim pjesmama pop pjesmama koje su se našle na njegovom prvom albumu iz 2018. godine. Pjesme kao "Bright Blue Skies", "Sunday Morning", "No Fixed Abode", "Move On" i "21" osvojile su novozelandske top liste, a album je postao platinast. Pet godina nakon od prvog uspjeha, nakon puno putovanja, privatnih tragedija, slomljenih srca i vlastitog unutarnjeg rasta, Mitch James se vratio s novim albumom patience. U međuvremenu, Mitch je osvojio MTV nagradu za najboljeg novog novozelandskog glazbenika, te bio predgrupa svom idolu Ed Sheeranu te bendu Six60. Poznat je po svojoj otvorenosti i iskrenosti - što se vidi u njegovim objavama na društvenim mrežama i na njegovim nastupima uživo, a ta iskrenost okosnica je i svih njegovih emotivnih pjesama.

"21"

Ulaznice za koncert mogu se kupiti putem Eventim sistema, online kao i na fizičkim prodajnim mjestima Eventima. Ulaznica je ostalo još vrlo malo a njihova je cijena 25,21 EUR (189,94 HRK).