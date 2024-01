Deadletter dolaze na INmusic festival #16

Kada me idući put pitaju 'Zašto mladi bendovi više ne pišu politične pjesme?' pustiti ću im Deadletter' riječi su legendarnog BBC-evog glazbenog urednika Steve Lamacq. Porijeklom iz Yorkshirea, a odnedavno bazirani u južnom Londonu, post-punk šestorka Deadletter profilirala se među najuzbudljivije nove glazbene sastave na propulzivnoj britanskoj sceni.

Glazba koju stvaraju kanalizira neodoljivi gnjev The Falla i iskrivljene ritmove LCD Soundsystema u pitku sortu vehementnog post-punka koji se kroz naizgled neopterećenu naraciju obračunava s mračnijom stranom naše svakodnevice.

Bliski prijatelji od djetinjstva, članovi Deadlettera instinktivno su usklađeni u svojim kretnjama i plesnom karakteru nastupa koji ni na tren ne gubi oštricu i slojevitost njihovog prepoznatljivog zvuka. Deadletter je bend u usponu koji se ne propušta.

Deadletter se pridružuju impresivnom programu povratničkog INmusic festivala #16 uz The Smashing Pumpkins, Hoziera, The National, Paola Nutinija, Dogstar, Viagra Boys, The Gaslight Anthem, Sleaford Mods, Ibibio Sound Machine, Descartes a Kant i brojne druge izvođače! Trodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #16 dostupne su putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 99 EUR (+ troškovi transakcije) te u Dirty Old Shopu (Tratinska 34, Zagreb) po cijeni od 99 EUR, dok su sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 49 EUR (+ troškovi transakcije) dostupne putem službenog festivalskog webshopa.