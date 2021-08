Kingston Digital Europe Co LLP, podružnica u okviru Kingston Technology Company, Inc., svjetskog lidera u području memorijskih proizvoda i tehnoloških rješenja, danas je najavio isporuku DataTraveler® Max, USB Type-C®1 visokih performansi koji koristi najnoviji USB 3.2 Gen 2 standard. DataTraveler Max (DT Max) postiže rekordne brzine do 1000 MB/s čitanja i 900 MB/s pisanja2 što ga čini jednim od najbržih USB pogona na tržištu, i prvim u svojoj kategoriji.

DT Max dizajniran je imajući na umu prenosivost i praktičnost. Jedinstveno grebenasto kućište štiti konektor kada se ne koristi i lako se pomiče jednim pokretom. Besprijekorno prenesite i pohranite velike digitalne datoteke, poput HD fotografija, 4K/8K videozapisa, glazbe i još mnogo toga, najvećim brzinama i u velikim kapacitetima do 1 TB3. Dodavanje privjeska za ključeve i LED indikatora statusa čini pogon idealnim za korisnike kojima je potrebna pohrana dok su u pokretu.

„DT Max nudi vodeće brzine u industriji i beskompromisan prostor za pohranu koji potrošačima omogućuje stvaranje i praćenje današnjih zahtjeva za sadržajem", rekao je Oscar Escayola Kaloudis, voditelj flash poslovanja, Kingston EMEA. „Pružamo neusporedive performanse na koje su naši klijenti navikli i koje očekuju, a ovim lansiranjem smo ponosni što postavljamo novu ljestvicu za USB-C flash pogone."

DataTraveler Max dostupan je u kapacitetima od 256 GB do 1 TB i podržan je petogodišnjim jamstvom uz besplatnu tehničku podršku. Za više informacija posjetite kingston.com.

DataTraveler Max USB 3.2 Gen 2 Flash Drive značajke i specifikacije: