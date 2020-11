Darije Petković "Otpusno pismo" u ADU Galeriji f8

Riječ je o bolničkom fotografskom dnevniku umjetnika, nastalom tijekom mjesec dana boravka na jedinici intenzivnog liječenja uslijed infekcije virusom COVID-19.

Anita Zlomislić, povjesničarka umjetnosti i autorica predgovora kataloga izložbe napisala je:

„Svijet se u svega nekoliko dana suzio na bolničku sobu na jedinici intenzivnog liječenja u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević", a život na borbu za svaki dah. Rendgenske snimke pluća pokazuju učinke COVID-19 infekcije: pneumonija i respiratorna insuficijencija. Maska s kisikom olakšava situaciju, ali je otežava spoznaja da je respirator mogući sljedeći stadij kojega preživi samo 50 % bolesnika. ...

Bolničkim fotografskim dnevnikom Darije Petković upravo kao da vlastitu fizičku nemoć kompenzira s moći koju pronalazi u izmaknutoj poziciji promatranja posredstvom zaslona mobitela. Kao da stanje bolesti na taj način udaljuje od sama sebe i pretvara ga u izvanjski događaj. ...

Pisan u prvom licu, fotoesej „Otpusno pismo" Darija Petkovića fotografiju uspostavlja kao egzistencijalnu poziciju koja se u trenucima teške bolesti dodatno potvrđuje, kreirajući prostor slobode ondje gdje se naizgled čini nemogućom. U „Iskustvu slobode" Jean-Luc Nancy zastupa tezu da vlastiti 'singularni' prostor slobode ostvaruje svoj smisao tek u dioništvu s drugima. Jer fotografija nije namijenjena samo svom tvorcu. Za nas druge koji u njoj sudjelujemo kao promatrači fotografija je svjedočanstvo, dokaz nečega o čemu čujemo, ali u što možemo sumnjati dok ne vidimo. Pozvani da vidimo postajemo i sami svjedoci."

Izložba ostaje otvorena do 12. prosinca, radnim danom od 12 do 19 sati, a subotom od 10 do 15 sati.

Biografija umjetnika:

Darije Petković rođen je 1974. godine u Zagrebu. Diplomirao je 1999. godine na Odsjeku snimanja Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Za vrijeme studija započeo je profesionalno fotografsko djelovanje u tiskanim medijima koje je trajalo petnaest godina, a od 1996. godine javno prezentira fotografije na samostalnim i skupnim izložbama. Od 2005. godine zaposlen je na Akademiji dramske umjetnosti, na Katedri za fotografiju pri Odsjeku snimanja, gdje radi i danas kao izvanredni profesor.