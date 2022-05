Danko Friščić izlaže u Galeriji Vladimir Filakovac

Suvremeni, istaknuti hrvatski likovni umjetnik, akademski slikar i profesor na zagrebačkoj ALU, Danko Friščić predstavlja se s novom samostalnom izložbom u zagrebačkoj Galeriji Vladimir Filakovac, 4.otok Dr, Moreaua, 9.5. 2022. (izložba je otvorena do 2.6. 2022.).

Izložba potaknuta prozom H.G. Wellsa Otok doktora Moreaua (1896.) o preobrazbama životinja u nisko inteligentna bića, na dalekom otoku. Proza koja je svojedobno izazvala brojne kontroverze. Ne zaboravimo spomenuti i filmska uprizorenja.

No, Friščić se samo formalno poziva na Wellsa u kreiranju svojih čudesnih i čudnovatih, zastrašujućjh i odioznih likova izloženih na ovoj neobičnoj i izazovnoj izložbi, on, slikar,čovjek, jednostavno portretira svijet, u globalu, sve do onog minimalnog prostora koji ga neposredno okružuje.

Jer svijet nije lijep, nije krasota s razglednice, on je sličniji užarenim očima iskrižanih monstruma, užasnih bioloških konstrukcija.

Svijet koji ponekad živi, poput lagano klizećih sati na oštrici nuklearnog uništenja, bez mogućnosti povratka.

Dr. Moreau nije nestao, on živi u mislima i sjećanjima, u pokušajima i ostvarivanjima, on kontinuirano proizvodi svoja nakaradna bića kroz ljudska htijenja i želje, neprestano u potrazi za otkrićem tajanstvenih šifri vječnoga života, kao produkt ovoga i ovakovoga svijeta kako ga slikar i vidi i doživljava.

Složeni slikarski opus Danka Friščića oduvijek je bio trpkog okusa, ponekad tek malo nježniji, zapleten bojama, ponekad, grub i radikalan, uvijek promišljajući i stalno samosvojan, potpuno svoj, izdvojen kao pojava, kao autor.