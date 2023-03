Danas se sprema veliki Guns N' Roses tulum

Dugo se iščekivalo da se vesela ekipa iz JAILBREAK - Guns N' Roses Real Tribute banda vrati u Zagreb, što će i učiniti ovaj petak (17.3.) u Boogaloou. To znači samo jedno: svi ljubitelji Guns N' Rosesa konačno dolaze na svoje! Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 10 eura mogu se kupiti preko sustava Entrio, a na ulazu će koštati 12 eura. Klub se otvara u 21h, početak koncerta očekuje se oko 22h.

"Naprosto jako volimo Boogaloo i zagrebačku publiku! Tu smo prvi koncert imali davne 2007., dakle prije čak 16 godina, a onda smo godinu kasnije snimili i live DVD. Puno je lijepih uspomena i dobrih svirki vezano za ovaj klub, a sigurni smo da će tako biti i ovaj petak. Pozivamo sve da nam se pridruže i provesele se s nama. Očekujte dvosatnu, beskompromisnu GN'R svirku i dobar provod, baš kako i zaslužujete! Vidimo se u Boogaloou," poručili su uvijek dobro raspoloženi momci iz Jailbreaka

Jailbreak je najveći GN'R europski projekt nastao 2003. godine. Bend je imao turneje i nastupe u Brazilu, Indiji, Tunisu, na Malti, gotovo po cijeloj Europi... Frontmen benda, Alex, ima nevjerojatno sličan glas Axl Roseu s početka karijere. Kako je jedan fan rekao: "Ovaj Alex ima sličniju boju Axl glasa od samog Axla", a time je zapravo sve rekao. Svima kojima nešto znače hitovi poput Knockin' on Heaven's Door, Patience, November Rain, Sweet Child O' Mine, Welcome to the Jungle, Paradise City ili Dont' Cry, nipošto ne bi smjeli propustiti ovaj koncert. Sjajna i vrlo uvjerljiva svirka je garantirana, a budući da je Jailbreak već znao rasprodati Boogaloo, očekuje se i vrlo dobra posjećenost!