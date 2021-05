Danas se otvara 15. Vox Feminae Festival

Vox Feminae Platforma promiče ideje rodne ravnopravnosti te propituje status žena u društvu kroz diskusije, predavanja, filmove i umjetničke prezentacije. Ovogodišnje petnaesto izdanje istoimenog festivala otvara se fotografskim projektom Ej, dečko, umjetnice Martine Šalov u društveno kulturnom centru Šesnaestica u petak, 7. svibnja s početkom u 19 sati.

Fotografkinja i videografkinja godinama dokumentira raznolikost ženskih identiteta i oblika ženstvenosti, a postavom Ej, dečko aktualno slavi butch identitete, posebno u kontekstu porasta rodno uvjetovanog nasilja na zagrebačkim ulicama. Koncert povodom otvorenja festivala glazbenog tandema Cura i Dečko bit će održan u subotu,

8. svibnja na istoj lokaciji s početkom u 20 sati.

Tabui o ženskoj seksualnosti i zaštita LGBTIQ osoba na radnom mjestu

Uoči međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije, svibanjski programski segment naglašava LGBTIQ i queer teme. Kazališna predstava Radnopravnost svima, autora Espi Tomičić i autorice Lucije Klarić, za cilj ima doprinijeti zaštiti prava i suzbijanju diskriminacije LGBTIQ osoba na radnom mjestu i pri zapošljavanju. Predstava je edukativno umjetničkog karaktera te je nastala u sklopu istoimenog europskog projekta. Kazališna predstava bit će izvedena u utorak, 11. svibnja, u 20 sati u F22 - Novoj akademskoj sceni. Slovenska umjetnica sa zagrebačkom adresom Rina Barbarić u Showroom Galeriji Nova predstavit će instalaciju Soba za suočavanje. Instalacija tematizira žensku seksualnost bez srama i straha u dva dijela, a oba su simboli refleksije, suočavanja i identiteta. Otvorenje Sobe za suočavanje na programu je 13. svibnja s početkom u 20 sati.

Filmske projekcije u kinu Tuškanac i na online platformi Kina Europa

Dvadeset i dvije filmske projekcije na rasporedu su od 20. do 23. svibnja u kinu Tuškanac. Dokumentarnim filmom Glory to the Queen, koji otkriva priče četiri legendarne gruzijske šahistice koje su revolucionarizirale ženski šah diljem svijeta i postale sovjetske ikone ženske emancipacije, započet će filmski program 15. Vox Feminae Festivala. U ovogodišnjem filmskom programu naći će se i domaći laureat, pobjednik Pula Film Festivala Tereza37, redatelja Danila Šerbedžije te omnibus pet jordanskih redateljica i Cannesov dobitnik nagrade Best Women Director 2021. Chronicles of Her. Također, zasebna filmska selekcija moći će se besplatno pratiti i na online platformi Kina Europa od 24. do 30. svibnja.

Lipanj posvećen Strašnim ženama i književnim promocijama

Vox Feminae Festival u lipanj ulazi programom posvećenom Strašnim ženama, dok se posebno ističu dvije književne promocije koje će se održati u parku ispred Bookse. Slikovnicom Straška postavlja teška pitanja, autora Želimira Periša i ilustratorice Ivane Štrukelj, predstavit će se djevojčica Straška koja želi, kad odraste, postati Strašnom ženom. Promocija je na rasporedu u subotu, 5. lipnja u 12 sati. Druga publikacija Putevima strašnih žena, po prvi put u tiskanom formatu, bilježi neistraženu i zaboravljenu povijest lokaliteta diljem Hrvatske, a koju su svojim djelovanjem obilježile lokalne Strašne žene. Promociju će pratiti i edukativna tura po centru Zagreba. Promocija je na rasporedu u petak, 11. lipnja u 19 sati.

Radionice animacije i uređivanja hrvatske Wikipedije

Vox Feminae Festival svake je godine i prostor učenja i kreativnog izražavanja. Zainteresirane će moći sudjelovati u svibanjskoj radionici animacije, prvoj takvog tipa u festivalskoj organizaciji, a nastaloj u suradnji s domaćim autoricama Mateom Kovač i Katrin Novaković; radionici uređivanja hrvatske Wikipedije s ciljem povećanja sadržaja posvećenog ženama i smanjenju rodnog jaza među autorima/cama te radionici izrade mozaika posvećenog Editi Schubert koju vodi umjetnica Nikolina Manojlović Vračar.

Festival se zatvara na obljetnicu rođenja Edite Schubert, 17. lipnja, uz predavanje o njenom stvaralaštvu koje sprema Leonida Kovač. Predavanje će se održati u Šesnaestici s početkom u 18 sati.

Više detalja o programu možete pronaći na festivalskoj web stranici, kao i na društvenim mrežama Vox Feminae platforme. Festivalski program, uključujući i filmske projekcije, je besplatan.

Vizualni identitet ovogodišnjeg festivala potpisuje ilustratorica Tea Jurišić, KVAR Illustration.

15. Vox Feminae Festival realizira se kroz sufinanciranje Ministarstva kulture RH, Hrvatskog audio-vizualnog centra, Ureda za kulturu Grada Zagreba, Kreativne Europe i zaklade Kultura nova.