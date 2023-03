Danas obilježavamo Svjetski dan voda

Ovogodišnji Svjetski dan voda govori o žurnom rješavanju krize u vezi s vodom. Na dan kada započinje prva UN-ova Konferencija o vodama u posljednjih 46 godina, sve je jasnije da se šesti Cilj održivog razvoja (SDG 6) : čista voda i sanitarni uvjeti za sve do 2030. - neće ostvariti. A jedan od ciljeva koji će se ovom konferencijom potaknuti je i revitalizacija 300 tisuća kilometara rijeka diljem svijeta, u kojoj naša regija sudjeluje zahvaljujući projektu obnove Europske Amazone.

„Uspostavljamo operativnu skupinu u kojoj će se naći stručnjaci iz sektora poljoprivrede, šumarstva, vodnog gospodarstva i zaštite prirode, koji će zajedno, na razini zemalja kroz koje se proteže prvi svjetski UNESCO-v petodržravni rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav, surađivati s lokalnim stanovništvom s ciljem obnove rijeka u Europskoj Amazoni. Tako ćemo dati doprinos UN-ovom Desetljeću obnove ekosustava", kaže Ivana Korn Varga koja u WWF Adriji provodi projekt „Obnova Europske Amazone".

Kroz stoljeća se raznim dijelovima prirode upravljalo bez razmatranja utjecaja koje to djelovanje ima na ekosustav i usluge koje nam pruža. U moderno vrijeme smo značajno utjecali na naše rijeke i prirodna područja koja se uz njih nalaze. U zapadnoj Europi je taj utjecaj bio i veći nego kod nas, no svugdje je utjecaj tih promjena vidljiv kroz slične probleme s kojima se danas susrećemo. Poplavna područja su isušena i prenamijenjena u poljoprivredna zemljišta. Tok rijeka se kratio presjecanjem meandara, a same rijeke i njihovo meandriranje zaustavilo se izgradnjom obaloutvrda i nasipa. Zbog izgradnje hidroelektrana smanjio se prinos sedimenta, a sve je to rezultiralo spuštanjem razine korita rijeka i podzemnih voda, kao i na gubitak veze koju rijeka ima s poplavnom dolinom. Tako su smanjeni retencijski kapaciteti kod velikih vodnih valova, zbog čega voda brže otječe i ne zadržava se na području gdje je i sve veći utjecaj suša.

„Klimatske promjene imaju znatan utjecaj na ovaj problem, no rješenja postoje i samo zakonodavstvo Europske unije nam pruža podršku kako bi se lakše i adekvatnije nosili s problemima koje naši ekosustavi, a time i mi ljudi, osjetimo", zaključuje Korn Varga.

Projekt "Revitalizacija Europske Amazone" podržava Endangered Landscapes Programm (Program za ugrožene krajolike), kojim upravlja Cambridge Conservation Initiative u partnerstvu s Arcadijom, dobrotvornim fondom Lisbet Rausing i Petera Baldwina.