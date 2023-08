Danas je Svjetski dan za ukidanje specizma

Danas je svima itekako dobro poznato da životinje pate i osjećaju, što potvrđuju i brojne etološke studije dokazujući da su životinje svjesna bića s različitim vrstama inteligencije i istančanim emotivnim i društvenim sposobnostima. Unatoč tome, životinje i dalje imaju status vlasništva, mogu se kupovati i prodavati kao da su roba ili proizvodi, a interesi raznih industrija koje ih iskorištavaju smatraju se važnijima od temeljnih prava životinje. To znači da se ljudski odnos prema životinjama još uvijek temelji na specizmu - diskriminaciji na osnovi vrste.

Prijatelji životinja pozivaju sve kojima je stalo do toga da prestane diskriminacija na osnovi vrste da na Svjetski dan za ukidanje specizma, koji se ove godine obilježava 26. kolovoza, razmisle o tome kako mogu izbjeći specizam u svakodnevnom životu i jeziku. Pojašnjavaju da se, prije svega, može izbjeći veganskim načinom života - tako ne kršimo osnovno pravo životinja na život bez iskorištavanja od strane ljudi. Dodaju i da specizam nema logičko uporište i nepravedan je jer ljudi dijele svijest, osjećaje i želju za životom s drugim životinjskim vrstama s kojima trebaju ostvariti suživot na ovom planetu umjesto da ih muče i pretvaraju u robove i predmete.

Procjenjuje se da ljudi svake godine usmrte više od 80 milijarda kopnenih životinja i do 2500 milijarda riba. Bez obzira na način uzgoja, industrijski ili organski, one pate. Krave su životinje čije se tijelo najintenzivnije koristi u svrhu ljudske prehrane, a muški telići, kao neželjeni nusproizvod ove industrije, završavaju u proizvodnji telećega mesa. Industrija jaja okrutna je prema kokošima i neželjenim muškim pilićima, koje ubija odmah po rođenju. Okrutne prakse, koje su tužna svakodnevica životinjama na farmama, nitko ne bi radio mačkama ili psima: „Društvo nas je oblikovalo i uvjetovalo uvjerenjem da je u redu drukčije tretirati životinje na farmama, iako to nije ni ispravno ni pravedno."

O tome da različite vrste životinja ne zaslužuju diskriminaciju i različit odnos najbolje svjedoči Nikola Bosak iz Utočišta sunčani bregec, gdje dom zajedno dijele spašeni psi i mačke, kao i 50-ak životinja s farma: kokoši, guske, ovce, patke, purani, koze i svinje. Nikola Bosak na pozornici ZeGeVege festivala, koji će se održati 1. i 2. rujna 2023. na zagrebačkom Europskom trgu, podijelit će priču o nekad zanemarenoj svinjici Tonkici izvučenoj iz dvorišta strave, bijeloj guski Bibi koja je pronađena obješena u plastičnoj vrećici uz kontejner, tronogom jarcu Viliju i ostalim pojedincima koji nastanjuju utočište.

„Kada provedete vrijeme s tim životinjama i uvidite koliko su razigrane, tvrdoglave, društvene ili ljubomorne, odnosno uvidite njihove karakterne osobine, brzo shvatite da su jednako kompleksne kao i kod bilo koje druge vrste na planetu uključujući mačke, pse i nas ljude. Diskriminacija na osnovi vrste treba biti ukinuta, kao i diskriminacija na osnovi rase ili bilo koje druge osnove. To je evolucija vođena koliko emocijama, toliko i razumom i osjećajem za pravdu", izjavio je Nikola Bosak.

Prijatelji životinja navode da svi koji ne žele sudjelovati u iskorištavanju životinja mogu zamijeniti životinjske proizvode onima biljnog podrijetla, birati proizvode koji nisu testirani na životinjama, ne posjećivati zoološke vrtove i akvarije, zamijeniti krzno, kožu, vunu i svilu ekomaterijalima te ne kupovati životinje, već udomiti psa ili mačku.

Više informacija o Svjetskom danu za ukidanje specizma može se naći na www.prijatelji-zivotinja.hr.