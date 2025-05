Danas je dan biološke raznolikosti

Čak tri četvrtine kopnenog okoliša i oko 66 % morskog okoliša značajno je izmijenjeno ljudskim djelovanjem. Zbog toga je danas milijun biljnih i životinjskih vrsta suočeno s prijetnjom izumiranja. Prema Ujedinjenim narodima, trenutačna stopa izumiranja desetke je do stotine puta viša od prosjeka tijekom posljednjih 10 milijuna godina. Zemlja upravo prolazi kroz šesto masovno izumiranje, i to kao posljedicu ljudskih aktivnosti.

Iako sve više raste svijest o tome da je biološka raznolikost globalna vrijednost od golema značaja za buduće generacije, broj vrsta svakodnevno se smanjuje zbog razornog ljudskog djelovanja. Globalni prehrambeni sustav, odnosno uzgoj životinja za hranu, jedan je od glavnih uzročnika degradacije okoliša, krčenja šuma i gubitka bioraznolikosti. S obzirom na važnost javnog obrazovanja i podizanja svijesti o ovim pitanjima, Ujedinjeni narodi odlučili su svake godine obilježavati Međunarodni dan biološke raznolikosti 22. svibnja. Tema ovogodišnjeg dana jest „Sklad s prirodom i održivi razvoj".



Održiva prehrana važna za bioraznolikost

Gubitak biološke raznolikosti prijeti svima, pa tako i ljudima. Ono što jedemo ima ogroman utjecaj na bioraznolikost. Krčenje šuma kako bi se uzgajale milijarde životinja za ljudsku prehranu uništava autohtone biljne i životinjske vrste i njihova staništa. Usto, uzgoj životinja usisava hranjive sastojke iz tla i zagađuje okoliš jer otjecanje otpada s farma uzrokuje uništavanje zdravih ekosustava. No, iako su naši prehrambeni sustavi i obrasci potrošnje među glavnim pokretačima gubitka bioraznolikosti, oni također mogu biti važni alati za smanjenje pritiska na vrste i staništa.



Velika šansa za spas je u odabiru biljne hrane

Prijatelji životinja ističu da sudbina svih bića ovisi o našim svakodnevnim izborima i pozivaju sve građane da budu dio rješenja za očuvanje raznolikosti biljnog i životinjskog svijeta na našem planetu: „Uzgoj životinja značajno opterećuje okoliš jer troši velike količine zemlje, vode i fosilnih goriva, a pritom uzrokuje emisije stakleničkih plinova i različita zagađenja. No dobra vijest je da se štetni utjecaji uzgoja mogu uvelike izbjeći zamjenom životinjskih proizvoda biljnima, koji imaju neusporedivo manji utjecaj na prirodu. Odabirom biljne hrane ne činimo dobro samo svojem zdravlju već i cijelom planetu i njegovim ugroženim vrstama. Zato je upravo promicanje održive biljne prehrane najsnažnija poruka povodom Međunarodnog dana biološke raznolikosti", navodi Vlatka Balaš Cerjak, koordinatorica projekata u udruzi Prijatelji životinja.

Poziva sve da u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana biološke raznolikosti pogledaju nagrađivani dokumentarni film „Eating our way to extinction" te da se zauzmu za opstanak životinjskih vrsta kojima prijeti izumiranje i postanu dio plana, odnosno rješenja. Napominje da se svi mogu upoznati s bogatom ponudom biljnih namirnica na 14. VegeSajmu, koji će se održati 13. i 14. lipnja 2025. na Europskom trgu u Zagrebu.

Recepti veganskih jela i više informacija kako prehranom očuvati bioraznolikost nalaze se na www.prijatelji-zivotinja.hr.