Dan crvenih haljina 2022.

Četvrtu godinu zaredom, u organizaciji Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog neurološkog društva i Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba te uz suorganizaciju Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će se edukativna javnozdravstvena akcija Dan crvenih haljina.

U Hrvatskoj je moždani udar drugi uzrok smrtnosti s više od 6000 umrlih svake godine, a od toga je otprilike 60% žena. Cilj akcije Dan crvenih haljina je podizanje svijesti javnosti o specifičnostima moždanog udara u žena, skretanje pažnje na pogubne posljedice zanemarivanja simptoma i na potrebu promjene načina života.

Organizacijski odbor ove hvalevrijedne akcije čine vrsne stručnjakinje KBC-a Sestre milosrdnice i KBC-a Zagreb: neurologinje Arijana Lovrenčić-Huzjan, Zdravka Poljaković, Marina Roje Bedeković, Vesna Matijević i Svjetlana Šupe te logopetkinja Dinah Vodanović.

„Moždani udar može se spriječiti brigom za vlastito zdravlje. Statistike ukazuju da se čak 80% moždanih udara može prevenirati ukoliko pripazimo na sve čimbenike koji do njega dovode. Prevencija je svakako glavni cilj naše akcije, ali jednako tako i podizanje svijesti o simptomima moždanog udara jer je za preživljavanje važna svaka minuta. Broj osoba koje na vrijeme dođu u bolnicu danas je na razini cijele Hrvatske barem 15%. Možda će se to učiniti malom brojkom, ali kada taj postotak usporedimo s onim od prije samo pet godina, onda je to čak tri puta više! To nam pokazuje da naš trud nije uzaludan, ali i da je još mnogo posla pred nama." - kaže predsjednica Hrvatskog neurološkog društva prof. dr. sc. Zdravka Poljaković.

Akcija se održava pod pokroviteljstvom Predsjednika RH, Ministarstva zdravstva i Gradonačelnika grada Zagreba, a važan doprinos daju i sponzori među kojima su Medtronic, Boehringer, Fresenius, Novartis, Bina-Istra, Ghetaldus, Nicro, Pliva i Podzemno skladište plina.

Na društvenim mrežama akciju će obilježavati hashtag #nosicrveno kojim se pozivaju svi da 4. veljače odjenu nešto crveno i na taj način pruže podršku.

Detalji o „Danu crvenih haljina" mogu se pratiti na stranicama Hrvatskog neurološkog društva https://neuro-hr.org/ i na Facebook stranici www.facebook.com/Dan-crvenih-haljina.