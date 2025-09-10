D-Marin u novoj kampanji

D-Marin, mreža vrhunskih marina, pokreće novu brend kampanju naziva „Feels like yachting should feel ", uoči Cannes Yachting festivala. Kampanja predstavlja svježu viziju tvrtke D-Marin u stvaranju potpuno novog vrhunskog iskustva rekreativnog jedrenja.

Kampanja „Feels like yachting should feel " odražava D-Marinovu filozofiju u pružanju profinjenih, pažljivo odabranih i besprijekornih usluga, bez nepotrebnog spektakla. Ova kampanja ističe jedinstvenu kombinaciju vrhunskog gostoprimstva, inovacija i sadržaja svjetske klase koja je D-Marin učinila vodećim brendom na Mediteranu.

Uz 26 marina u 9 zemalja i više od 14 tisuća klijenata godišnje, tvrtka D-Marin postala je jedan od najbrže rastućih upravitelja marinama na svijetu. D-Marinov indeks preporuka korisnika (Net Promoter Score, NPS) iznosi čak 54, što predstavlja povećanje od 38 posto u posljednje četiri godine te dodatno naglašava sposobnost tvrtke da dosljedno premašuje očekivanja i pruža iskustva s pet zvjezdica.

D-Marin nastavlja s rastom, a svi novi objekti brzo se integriraju i ostvaruju snažna poboljšanja u zadovoljstvu kupaca, sadržajima i poslovanju. Nedavna ulaganja uključuju preuređenje marine Gouvia, pripajanje sedam novih marina, uvođenje digitalnih senzora za sigurnost jahti, online rezervacije vezova, uvođenje pametnih postolja za učinkovitu i održivu opskrbu električnom energijom i vodom te opsežne projekte uljepšavanja ambijenta svake marine. Ova poboljšanja zajedno dodatno povećavaju praktičnost, održivost i pružaju vrhunsko iskustvo gostima u svim marinama mreže.

„Kampanja „Feels like yachting should feel " definira ono što D-Marin predstavlja: profinjena usluga, pomno odabrani detalji i inovacija koja povećava osjećaj spokoja. Kako se širimo u nove regije, pravi je trenutak da izrazimo obećanje našeg brenda na način koji odražava našu baštinu i našu viziju budućnosti vrhunskog rekreativnog jedrenja", istaknuo je Oliver Dörschuck, glavni izvršni direktor tvrtke D-Marin.

Kampanja će biti u fokus D-Marinovih izlaganja na jesenskim sajmovima nautike, uz poseban fokus na predanost u postavljanju novih standarda u vrhunskom rekreativnom jedrenju i osiguranja da svako iskustvo D-Marinovog gosta bude usklađeno s najvišim standardima kvalitete, koje tvrtka postavlja na svim svojim lokacijama.