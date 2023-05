CWW2023 u Šibeniku

Šibenik će od 18. do 22. rujna 2023. godine biti domaćin jedne od najvećih i najvažnijih znanstvenih konferencija na svijetu u području utjecaja izgradnje vjetroelektrana na okoliš i prirodu. Konferencija pod nazivom „7th Conference on Wind energy and Wildlife impacts - CWW2023" okupit će više od 600 sudionika iz cijeloga svijeta, koji uključuju svjetsku znanstvenu elitu iz tog područja, ali i brojne velike i značajne konzultantske tvrtke, ulagače u vjetroelektrane, razvojne inženjere, te predstavnike državnih tijela, javnog sektora i nevladinih organizacija. Svi oni dolaze kako bi podijelili svoje znanje i iskustvo te sudjelovali u zajedničkom razvoju rješenja održivog razvoja vjetroelektrana istovremeno uvažavajući potrebu zaštite prirode i okoliša.

S obzirom na vrlo ambiciozne ciljeve povećanja udjela obnovljivih izvora u ukupnoj proizvodnji energije te sve veći razvoj vjetroelektrana u Hrvatskoj, EU-u, ali i cijelome svijetu, potreba za ovom konferencijom i njezin značaj svakako je velik. Naime, iako vjetroelektrane proizvode zelenu energiju koja nudi brojne ekološke prednosti, njihova izgradnja može imati utjecaj na ekosustave i životinje, posebice na ptice, šišmiše i velike zvijeri. Stoga je prije izgradnje potrebno istražiti moguće utjecaje zahvata na prirodu i okoliš te propisati mjere zaštite.

„Konferenciju CWW2023 organiziramo upravo s tim razlogom - kako bi se podijelilo znanje i iskustvo na globalnoj razini i zajednički pronašla rješenja kojim bi se njihovi utjecaji izbjegli ili smanjili na prihvatljivu razinu," rekla je Mirna Mazija, direktorica tvrtke Supernatural i suorganizatorica konferencije. Uz vrhunske hrvatske i svjetske znanstvenike, na konferenciji će sudjelovati i konzultanti, ulagači u vjetroelektrane i razvojni inženjeri, proizvođači opreme te predstavnici državnih tijela, javnog sektora i nevladinih organizacija iz cijeloga svijeta.

Prva CWW konferencija organizirana je 2011. godine u Norveškoj, nakon čega su se održavale u Švedskoj, Njemačkoj, Portugalu, Škotskoj i Nizozemskoj. Zahvaljujući ovogodišnjim organizatorima, konzultantskim tvrtkama Oikon - Institut za primijenjenu ekologiju i Supernatural, vodećim u području zaštite prirode i okoliša kod razvoja obnovljivih izvora energije, Hrvatska je dobila čast ove godine biti domaćin sedme po redu konferencije.

„U pet dana trajanja konferencije, planirano je održavanje niza predavanja, sesija, tematskih radionica i diskusija, ali i izleta te posjeta turističkih i stručno povezanih lokacija u bližoj okolici održavanja konferencije, poput posjeta Nacionalnom parku Krka i vjetroelektranama Danilo i Jelinak," objasnio je Dalibor Hatić, direktor Instituta za primijenjenu ekologiju Oikon i suorganizator konferencije, dodavši kako je osim razmjene znanja i ideja te pronalaska rješenja, konferencija odlična prilika za promociju Šibenika, Jadranske obale i cijele Hrvatske.

„Program konferencije još je u izradi, no s obzirom na interes sudionika i rekordan broj i kvalitetu prijavljenih znanstvenih sažetaka, možemo garantirati iznimno kvalitetnu i produktivnu konferenciju koja će uključivati vrlo značajne govornike, zbog čega smo vrlo uzbuđeni i s nestrpljenjem očekujemo rujan," zaključuju organizatori.

U tijeku su rane prijave za konferenciju po povoljnijim cijenama. Sudionici iz Hrvatske i susjednih zemalja ulaze u skupinu zemalja s dodatno sniženim cijenama kotizacija.

Sve informacije o konferenciji CWW2023 mogu se pronaći na mrežnoj stranici: https://cww2023.org/

Konferencija će se održati na engleskom jeziku.