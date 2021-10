Crne rupe su vrata do drugih strana svemira

Crne rupe muče znanstvenike od trenutka kad su ih uspjeli vidjeti, no više od svega im nije jasno - što bi se dogodilo kada bismo ušli u crnu rupu?

Najnovije istraživanje pokazalo je da su crne rupe u svemiru vrata do drugih strana

svemira, prenosi NASA. Prema istraživanju, svatko tko bi uspio ući u crnu rupu bio bi

"špagetiran", točnije, razvukao bi se poput dugačke špagete, a zatim bi se ponovno suzio nakon izlaska iz rupe, no teško da bi to živ doživio.

Prije su znanstvenici smatrali kako se sva materija unutar crne rupe uništava i da nema nikakvih šansi da bi prolazak kroz crnu rupu itko preživio. S druge strane, najnovije istraživanje sugerira kako bi mogla funkcionirati kao vrata ili tunel, baš kao u

ZF pričama.

>> Gladna crna rupa je svemirska karika koja je nedostajala? >Y

U crnim rupama ne postoje zakoni fizike jer su to mjesta u kojima se svaka materija ili tvar previše stisnu pod utjecajem gravitacije. Nova teorija osporava gledište kako se centar crne rupe savija unedogled što je inače znano kao singularnost.

Umjesto toga, smatraju kako je u sredini sferična površina koja djeluje poput crvotočine.

>> Je li izvanzemaljce progutala crna rupa? >>

"Naša se teorija tiče nekoliko problema u interpretaciji električno nabijenih crnih rupa", kazao je dr. Gonzalo Olmo sa sveučilišta Valencija.

"Prvo riješavamo problem singularnosti s obzirom na to da se u centru crne rupe nalaze "vrata" kroz koja se vrijeme i prostor mogu nastaviti", rekao je Olmo te nadodao: "U našoj teoriji, crvotočina se pojavljuje iz obične materije i energije kao što je to električno polje".