Čokolada jednom tjedno je obaveza

Čokolada je... sjajna, genijalna, odlična i - zdrava, i to najozbiljnije. Naime, istraživanje je pokazalo da ljudi koji jedu čokoladu barem jednom tjedno bili su bolji na testovima kognitivnih sposobnosti od onih koji rijetko u njoj uživaju,

U studiji, objavljenoj u časopisu Appetite, sudjelovalo je 968 ljudi u dobi od 23 do 98 godina, objavljeno je na portalu Science Direct.

Znanstvenici vjeruju da bi redovito uzimanje kakao flavanola moglo biti jedan od nekoliko čimbenika koji objašnjavaju kognitivne dobrobiti koje pruža čokolada.

Također kažu da su rizici od povišenog krvnog tlaka i dijabetesa tipa 2 niži kod onih koji redovito konzumiraju čokoladu.

Znanstvenici su zaključili da će buduća istraživanja dati daljnje uvide u povezanost čokolade bogate kakao flavanolima i neuropsihološkog zdravlja te u mehanizme koji ih povezuju.

Oni smatraju da će u budućim studijama biti važno istražiti optimalne količine za kratke i dugoročnije učinke.

Znači, stvar je jednostavna - jednom tjedno jedite čokoladu, i to onu s više kakaa... i to je to! ;)