Clutch stižu u Tvornicu kulture 25. studenog

Njihov premijerni dolazak u Hrvatsku u ljeto 2016. prvotno je planiran u klubu Močvara i rasprodan u svega 4 dana, nakon čega je preseljen u Tvornicu kulture za koju su se sve ulaznice prodale mjesec dana uoči održavanja. Nakon koncerta band je više puta istaknuo da im je zagrebački nastup bio jedan od najdražih u posljednjih nekoliko godina te je Zagreb bio uključen kao jedini datum u regiji i na sljedećoj turneji. I te 2018. su rasprodali Tvornicu tri tjedna unaprijed, a 25 studenog 2022. vratit će joj se u sklopu velike europske turneje.

Clutch - „Fortunate Son"

Clutch su 1991. u Germantownu (Maryland) osnovali Neil Fallon (vokal), Tim Sult (gitara), Dan Maines (bas) i Jean-Paul Gaster (bubnjevi). Do danas su objavili 12 studijskih albuma, surađivali s cijelim nizom velikih imena scene, i u procesu postali vjerojatno najpoznatije ime žanra koji se danas naziva groove rock, kao jedan od podžanrova stoner rock pokreta. Ozbiljniji proboj bend je doživio petim izdanjem, "Pure Rock Fury", objavljenim 2001. godine kada su zahvaljujući singlovima "Careful With That Mic", "Immortal" i "Open Up The Border" ulovili zapažen airplay na američkim rock radio stanicama. Definitivnu globalnu afirmaciju doživjeli su albumima "Blast Tyrant", "Robot Hive/Exodus" i "From Beale Street To Oblivion" objavljenim sredinom 2000-tih. Hrvatsku su prvi put posjetili 2016. u sklopu turneje na kojoj su promovirali odlično izdanje "Psychic Warfare", kao i dvije godine kasnije kada su objavili jedan od njihovih najboljih albuma karijere - "Book Of Bad Decisions". Uz nove koncerate Clutch su najavili i novu glazbu u 2022.

