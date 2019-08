Clowns 5. 11. dolaze u Vintage Industrial Bar

Dvije godine je prošlo otkako su prvi put zasvirali kod nas, na daskama Vintagea kao predgrupa hardcore legendama H2O, a sada se vraćaju na isto mjesto 5.11. da bi nas razbacali i podsjetili kako hardcore punk i danas svježe zvuči na svom punokrvnom samostalnom koncertu.

Clownsi postoje gotovo cijelo desetljeće, službeno su se okupili 2010. godine u Melbourneu, a svoje glazbeno putovanje su počeli svirajući tvrdi hardcore punk, od samog početka s karakterističnim žestokim i energičnim scenskim nastupima.

Svakim novim albumom, počevši s „I'm Not Right" 2013., preko „Bad Blood" 2015. i „Lucid Again" 2017. njihov zvuk se neprestano razvija i evoluira u smjeru kako se osjećaju u tom trenutku. Ovogodišnjim, 4. studijskim album „Nature/Nurture" bend i dalje nastavlja istim putem, 11 pjesama koje počinju brzo i žestoko, a onda neočekivano uspore i postanu tiše, krećući se od bijesnog punka do sporijeg, nijansiranijeg i psihodeličnijeg rocka. Nadalje eksperimentiraju s vlastitim zvukom i stalno pomiču granice svoje glazbe, uz očekivani hardcore opus, na albumu se mogu čuti i njihove do sada najsporije i najpsihodeličnije pjesme; cijeli album je prekrasna zbirka eksperimentalnog zvuka koji više djeluje poput zvučnog kolaža nego niza pjesama. Iako to možda djeluje čudno, ove pjesme i dalje zvuče tipično njihove, jer kad Clownsi ne zvuče karakteristično kao Clownsi, svejedno ustvari zvuče kao Clownsi. Također su se potrudili dati albumu malo zagonetnosti, sam album sadrži puno kriptiranih poruka, pjesme s „Nature" strane albuma imaju svoj antipod na „Nurture" strani albuma, a na fanovima je otkriju sve zagonetke. Ovaj album je punk rock s razlikom, koji kao temelj koristi tradicionalne aspekte tog žanra, ali zatim ga na sebi svojstven način nadograđuju tako da stvaraju nešto što je strastveno, sirovo, eklektično, nešto što je jedinstveno, antikonformistično i nevjerojatno uzbudljivo. Tematika u stihovima je također šarolika, od S&M-a, preko mentalnog zdravlja i društvenih problema do sukoba s drugim bendovima. U kombinaciji s njihovim pametnim, britkim tekstovima i energičnim nastupima Fat Wreck Chords nije dvojio kad je bendu ponudio diskografski ugovor kojim su postali tek drugi australski bend na tom poznatom labelu.

Bend su okupili srednjoškolski prijatelji, vokal Stevie Williams i bubnjar Jake Laderman, a ubrzo im se pridružuju gitaristi William Robinson i Jarrod Goon, te basistica i vokal Hanny J. U mladosti jedina želja im je bila svirati za besplatna pića, te jednom rasprodati klub „Corner" u Melbourneu. Želja im se ostvarila 2017. na australskoj turneji na kojoj su promovirali svoj 3. studijski album „Lucid Again" i rasprodali sve klubove u kojima svu nastupali, ali to je bio tek početak jer su 2018. nastupili pred 56.000 ljudi kad su ih Foo Fightersi pozvali da im budu predgrupa na koncertu u Melbourneu, iste te godine nastupaju na Wacken Open Air i većini drugih festivala, a baza fanova im eksponencijalno raste, osobito u Europi.