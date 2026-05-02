Slikar Neven Otavijević, Zadranin, istaknuti je suvremeni hrvatski likovni umjetnik. U nizu prošlih godina stekao je značajan ugledom brojnim cikluisima s motivima priobalja, mora, aktova.

Pred nama je novi ciklus ulja na platnu srednjeg formata, ciklus motiva Zadra, grada duge i složene povijesti, grada u kome umjetnik živi i stvara, vrlo emotivno izveden, pažljivo i nježno.

Poznati motivi Zadra kao da lebde u izmaglici vremena, od mora koje ga okružuje, ukrašen brojnim lijepim i sačuvanim zdanjima od najdavnijih vremena pa do danas.

U novom ciklusu Nevena Otavijevića posvećenom Zadru, osjećamo specifični ritam života, blago i gotovo nečujno protjecanje vremena, iznimno arhitektonsko naslijeđe, divimo se svakodnevnom životu u takom drevnom okruženju, osjećajući snažan narastajući dojam u sebi, dok Zadar izgleda kao velika vremenska pozornica.

Ciklus zadarskih veduta Nevena Otavijevića potvrđuje visoku razinu njegovih likovnih kreacija, očaranost vlastitim gradom i njegovim mnogostrukim privlačnostima sačuvane arhitekture.

Ciklus je posveta i suživotu današnjeg čovjeka s kompleksnom poviješću gradova utemeljinih davno.

Izvrstan ciklus nadahnutog zadarskog slikara Nevena Otavijevića.