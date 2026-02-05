Akademska slikarica Renata Facan Kušec suvremena je hrvatska likovna umjetnica, autorica je složenog opusa ulja, akrila i akvarela.

Slikarica se rado koristi s nizom motiva, od brodova, balerina, krajobraza, gradskih veduta do više ciklusa posvećenih konjima.

Konj je osobito važan u povijesti čovjeka, prati ga na putovanjima, u ratu, u obradi zemlje, u pokazivanju vlastite moći.

Iznimno su važne trke konja kroz povijest ali i danas jer to su najčešće događaji od izrazite velike važnosti.

Na slikama Renate Facan Kušec opažamo lijepe glave konja, odanog čovjekovog pratitelja, spremnog za novu akciju, novi odlazak u nepoznatu ili munjevito kretanje sa starta.

Uistinu, pred nama su portreti tih sjajnih stvorenja jer poznato je, svaki konj ima svoj karakter, s nekim je lakše dok je s drugim teže i nikada se ne zna.

Animalistika je svojedobno bila popularna, danas je ona rijetkost.

Ciklus posvećen konjima Renate Facan Kušec, odmjeren, privlačan, zanimljiv, otvara brojna pitanja i o konjima i o ljudima.