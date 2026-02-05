Motivi svakidašnjeg života na fotografijama Tea Trostmanna

U novom ciklusu fotografija fotografa i slikara Tea Trostmanna iz Dubrovnika s fino odabranim motivima svakidašnjice u Gradu, u okolici, na moru, opažamo jedinstveni ugođaj i dana i prostora i trenutaka koji ostaju zabilježeni.

Česti prizori mačaka kako se provlače između zidova i stupova,mirne površine voda, tekućica, more, barke, sačuvana arhitektura, interijeri, vjera, govore o kompleksnosti svakoga dana, koji se ni po čemu ne razlikuje od drugih, osim možda jačine sunca ili nekog zvuka u daljini ili radoznalog pogleda mačke ili trenutka promišljanja ispred raspela u divnoj ugodi tišine.

Teo Trostmann uspijeva uhvatiti te specifične trenutke, kada nam se čini da je vrijeme za trenutak zastalo i mislimo kako ćemo ipak sve obaviti, onako kako je zamišljeno.

Najvažniji , najistaknutiji element u ovom lijepom ciklusu fotografija, jest svjetlost u kojoj i mi sami jedan drugome izgledamo drugačije, bolje, ponosnije, višlje, ljepše i dojma sam kako je ovaj ciklus sjajna posveta svjetlosti.

Teo Trostmann vrhunski je suvremeni hrvatski fotograf, autor koji svojim iskrenim i toplim fotografijama svjedoči o našem vremenu, svjedoči o nama i o našem postojanju na svoj osebujni način.

Zapanjujuće lijep ciklus fotografija o svakidašnjici naših životaTea Trostmanna.