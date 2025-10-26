Ciklus portreta misterioznih žena Damira Medvešeka

Akademski slikar Damir Medvešek, jedan od vodećih suvremenih hrvatskih likovnih umjetnika, autor respektabilnog djela, čest i uspješan izlagač, osobito cijnjen u inozemstvu, aktivan je i danas.

Iz njegovog novijeg opusa izdvajamo ciklus ulja srednjih formata s motivima misterioznih žena iz različitih doba ili dalekih svemirskih prostora, izrazite ljepote, delikatnih crta lica, zamišljene, tihe, nečujne, no tajnovite i prepune iznenađenja.

Na njihovim licima Medvešek je precizno ispisao njihovu povijest, dotaknuo se sadašnjosti ali i predvidio budućnost.

Pored svakoga ženskog lika postoji određeni kompleksni simbol koji nam pomaže u otključavanju njihove pojavnosti, u razumijevanju njihova postojanja.

Likovi se međusobno vrlo razlikuju, no sve ih povezuje njihova jedinstvena uloga. Pred nama defiliraju žene vladarice, zavodnice, aristokratkinje, žene koje odlučuju o tuđim sudbinama, nepopustljive i tvrdoglave žene, no, nikada slabe ili potčinjene.

Snažnim slikarskim umijećem Damir Medvešek kreirao je izazovnu galeriji čudesno lijepih i izazovnih ženskih likova, svjedoka svojih vremena, odlučujućih čimbenika mnogih događanja.

I u ovom fino odmjerenom ciklusu Medvešek je pokazao svu raskoš svoga talenta ali i neobuzdano artističko nadahnuće.