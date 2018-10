Chui u Saxu 8. prosinca

Chui, fantastičan, nagrađivani zagrebački jazz/rock fusion bend, dolazi u klub Sax u subotu, 8. prosinca.

Chui & Josipa Lisac - «Tebi putujem»

Stelovit uspjeh Chuia jedna je od uistinu rijetkih pojava na ovdašnjoj glazbenoj sceni. Izvanredan, moderan i futuristički pristup jazzu s izraženim utjecajima rocka, funka, drum'n'bassa i elektronske plesne glazbe osigurao im je proteklih sezona jednoglasnu podršku publike i medija.

Dva posljednja albuma, "Third Sun From The Stone" iz 2015. i izdanje snimljeno s Jazz orkestrom Hrvatske Radiotelevizije, "Chui ovu glazbu", donijeli su im više od deset titula izdanja godine na različitim top listama te dva Porina.

Chui & Jazz orkestar HRT-a - «Punch»

Uz nastupe na prestižnim manifestacijama poput Kaunas Biennalla, Zagreb Vip Jazz Festivala, Liburnia Jazz Festivala, ZEZ festivala i Žedno Uho Festivala Chui su otvarali za izvođače kao što su Medeski Scofield Martin & Wood, Etienne Mbappé & Su La Take, DKV Trio Hamid Drake te Ken Vandermark & Kent Kessler. Posebno su istaknute i njihove glazbene suradnje poput izuzetno uspješnog singla "Tebi putujem" s Josipom Lisac i pjesme "Pogledaj" napravljene s Borisom Štokom.

Ulaznice po cijeni od 50 kuna u pretprodaji se mogu kupiti na blagajni kluba, dok će na dan koncerta cijena ulaznice iznositi 70 kuna. Više informacija se može dobiti na broj telefona 01 / 4872 836 ili na web siteu kluba www.sax-zg.hr.