Chris Eckman i The Strange 16.04. u Vintage Inudstrialu

The Strange su 2019. godine proglašeni Rock&Off izvođačem godine, a na ovogodišnjoj, drugoj dodjeli ove Nezavisne nagrade bili su nominirani u kategoriji za 'Koncertnog izvođača godine'.

Jasno je kako se radi o vrhunskim i koncertno savršeno uhodanim glazbenicima koji na briljantan način prenose svu energiju sa studijskih albuma u koncertne prostore te posjetiteljima pružaju večeri za pamćenje.

U četvrtak 16. travnja stiže jedan od najuvjerljivijih domaćih izvoznih rock prozvoda The Strange, bend koji čine članovi Bambi Molestersa I Chris Eckman, frontman američkog benda The Walkabouts. Karte su u prodaji pa ih osiguraj na vrijeme!

S debitantskim izdanjem "Nights of Forgotten Films" iz 2004., koji je savršeno spojio instrumentalnu surf glazbu s mračnijim vokalom i postao prekrasan Americana uradak koji se može usporediti s ključnim djelima Calexica ili Lambchopa, The Strange su postigli kultni status među indie rock populacijom širom svijeta te pridobili kritičare u renomiranim glazbenim časopisima poput Rolling Stonea, Mojo, Uncut, Pitchfork.com, Uncut, allmusic.com.

Nakon ovakvog uspjeha bend objavljuje EP "Comin 'Undone", a potom nas nakon 14 godina nestrpljivog iščekivanja osvajaju novim albumom "Echo Chamber" iz 2018. s kojim su iste godine oborili gotovo sve ljestvice najboljih albuma i oduševili kritiku.

Ujedno su nominirani i za najbolji Europski album 2018. godine koju dodjeljuje IMPALA, najveća europska udruga nezavisnih izdavača, a s istim albumom osvojili su i prestižno priznanje za dizajnersko oblikovanje.

Postavu čine Chris Eckman (frontman američkog rock benda The Walkabouts) i članovi cijenjenih sastava The Bambi Molesters, My Buddy Moose te brass sekcija koju čine trubač Andrej Jakuš i saksofonist Ozren Žnidarić.

Ulaznice za koncertu u Vintageu iznose 60 kn u pretprodaji, odnosno 80 kn na dan koncerta. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Grif & VIB (Savska 160) te online putem Entrio sustava: www.entrio.hr/event/the-strange-7689