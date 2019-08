Chagallovo riječko ljetovanje do 4. rujna

Otvorenjem izložbe Marca Chagalla u Galeriji Kortil u lipnju, započeo je i novi ljetni život ove riječke galerije u sklopu Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, s ambicijama da se praksa velikih ljetnih izložbi nastavi i sljedećih godina.

Izložbu velikog bjelorusko-francuskog modernista od početka prati veliki interes domaće i strane publike, a značajan broj posjetitelja dolazi upravo od turista koji u sve većem broju dolaze u Rijeku, uključujući i putnike s kruzera. Kao grad s najvećim hodočasničkim središtem u ovom dijelu Hrvatske, s nadolazećim blagdanom Velike Gospe, očekuje se i poseban interes posjetitelja iz područja vjerskog turizma zbog dijela postava posvećenog biblijskim motivima i ikonografiji starog zavjeta.

Izložba Marca Chagalla organizirana je u suradnji Galerije Kortil u sklopu Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku i rovinjskog Rebel Kolektiva, a može se posjetiti sve do 4. rujna.

Postav prikazuje 65 godina stvaranja Marca Chagalla, retrospektivu koja obuhvaća razdoblje od ranih dvadesetih do sredine osamdesetih godina 20. stoljeća, uključujući i posljednje umjetnikovo djelo, nastalo netom prije njegove smrti. Do sada najobuhvatnija Chagallova izložba u Hrvatskoj nudi niz litografija, bakroreza i drvoreza, crteža te memorabilija koje povezuje umjetnikova zaljubljenost u ljubav, iz čega je i proizašao naslov izložbe - Colours of Love / Boje ljubavi.

Galerija Kortil otvorena je svakoga dana, od 10 do 22 sata, uključujući vikende i praznike. Ulaznice je moguće kupiti na ulazu u galeriju po sljedećim cijenama: odrasli - 70 kn, umirovljenici (65+) - 55 kn, studenti - 55 kn, djeca (do 14 godina) - 35 kn, obiteljska ulaznica - 180 kn te grupe (+10 osoba) - 50 kn. Izložbu se također može pogledati uz stručno vodstvo na raznim jezicima i prilagođeno svim uzrastima.