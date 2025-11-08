Četvrt stoljeća svjetla nade

Udruga Krijesnica već četvrt stoljeća pruža psihološku, socijalnu i logističku podršku djeci i mladima koji se liječe od malignih bolesti te njihovim obiteljima. Tijekom godina Krijesnica se afirmirala kao ključan partner zdravstvenom sustavu i sigurno utočište za tisuće obitelji koje su prošle ili još uvijek prolaze kroz liječenje.

„Naš je zadatak pomoći djeci i roditeljima da kroz najteže razdoblje prođu s osjećajem sigurnosti, razumijevanja i dostojanstva. Krijesnica je udruga kroz koju zajednica pokazuje svoju snagu.", istaknula je Mirela Stanić Popović, izvršna direktorica udruge.

U Krijesnici se podrška pruža na mnoge načine: kroz peer to peer podršku i razgovore s roditeljima, djecom, braćom i sestrama koji prolaze kroz iskustvo liječenja; kroz prisutnost volontera i stručnjaka u bolnicama koji pomažu obiteljima da lakše prođu kroz svakodnevicu liječenja; te kroz psihološku podršku stručnih psihologa koji pomažu obiteljima da se nose s emocionalnim izazovima bolesti. Krijesnica obiteljima nudi i roditeljsku kuću i stanove kao besplatno i sigurno utočište za one koji na liječenje u Zagreb dolaze iz drugih dijelova Hrvatske i susjednih zemalja, kao i financijsku te materijalnu pomoć koja ublažava teret troškova liječenja kada se oni počnu gomilati.

Krijesnica provodi i programe za mlade koji su prošli iskustvo liječenja u djetinjstvu, pomažući im u povratku u svakodnevni život, jačanju samopouzdanja i pronalasku vlastitog puta nakon bolesti. Ti su programi prostor međusobne podrške, razumijevanja i prijateljstva, koji mladima daju osjećaj da njihova priča može biti nadahnuće drugima.

Udruga kontinuirano ulaže u edukacije i zagovaranje sustavnih promjena u skrbi za djecu oboljelu od raka, a posebno važan dio rada Krijesnice čine i programi podrške obiteljima koje su izgubile dijete, kao i brojne kampanje kojima Krijesnica podsjeća javnost da borba protiv raka nije samo medicinska, već i društvena.

Majke djece na liječenju svjedoče o tome koliko im Krijesnica znači u trenucima kada im je podrška najpotrebnija. „U Zagreb smo došli nakon što je moj sin već prošao osam ciklusa liječenja u Bosni. Dolazak u novi grad, nepoznato okruženje i neizvjesnost bili su vrlo teški. Nisam znala gdje ćemo biti smješteni ni kako će sve izgledati. U bolnici sam upoznala gospodina Zorana i gospođu Žanu iz Krijesnice, divne ljude koji su nam od prvog dana pružili osjećaj sigurnost. Pružili su nam smještaj nekoliko minuta od bolnice, ali i ono što je još važnije - razumijevanje, toplinu i podršku kad god nam je zatrebala. Gospodin Zoran mi je jednom rekao: 'Jedna svijeća može upaliti stotine drugih, a da ništa ne izgubi od svoje svjetlosti.' Taj citat mi je ostao duboko u sjećanju jer upravo tako vidim Krijesnicu, kao svjetlo koje s ljubavlju i empatijom obasjava nas roditelje i našu djecu. Hvala im na svemu što čine.", rekla je Merima Selimović, majka dječaka koji se liječi na zagrebačkom odjelu dječje onkologije.

Slično iskustvo dijeli Jasenka Frajtag, majka danas 17godišnje djevojke koja se u djetinjstvu liječila od maligne bolesti: „Krijesnica mi je puno značila, ne samo kao udruga, nego kao zajednica podrške, topline i nade. Upoznala sam divne ljude koji vjeruju u dobrotu i podsjećaju me da svatko od nas može biti svjetlo u nečijem mraku. U Krijesnici sam pronašla ono što nam je u tim trenucima najpotrebnije - razumijevanje, suosjećanje i osjećaj da nisam sama. Svaki susret, svaka poruka i svaka osoba koju sam upoznala kroz udrugu ostavila je trag. Krijesnica me naučila da gledam svijet otvorenijeg srca. Da se borim, da vjerujem u promjene i jer upravo kroz male geste možemo činiti velike stvari. Nama je liječenje išlo po planu, ali taj proces uvijek ima svoje 'minus' i 'plus' faze,. Podrška Krijesnice pomogla mi je da ostanem u toj plus fazi, da pronađem snagu i mir u teškom okruženju."

Krijesnica već 25 godina mijenja stvarnost djece oboljele od raka i njihovih obitelji, a rad udruge nastavlja se i izvan bolničkih zidova - u svakom domu, školi i zajednici koja uči razumjeti i podržati dijete koje se liječi ili se, nakon liječenja, vraća u svakodnevni život.

„Naša misija je da svako dijete i svaka obitelj imaju podršku koja im je potrebna, od prvog dana dijagnoze, kroz liječenje i nakon njega. U tome smo zajedno, i upravo zajedništvo je ono što čini razliku", zaključila je izvršna direktorica Krijesnice Mirela Stanić Popović.

Kroz sve ove godine, Krijesnica je opstala zahvaljujući zajedništvu i uvjerenju da nijedno dijete i nijedna obitelj ne bi trebali biti sami. Povodom 25. obljetnice udruga poziva sve građane da im se pridruže i svojom donacijom pomognu da svjetlo podrške i nade nastavi svijetliti još snažnije u godinama koje dolaze.

Donirati možete putem poveznice: https://krijesnica.hr/doniraj/

Svaki donirani euro pomaže Krijesnici da djeci i obiteljima osigura ono što im je najpotrebnije - psihološku podršku, smještaj blizu bolnice, pomoć mladima koji se oporavljaju nakon liječenja i podršku obiteljima koje su izgubile dijete.