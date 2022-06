Četiri vrste orgazma kod žena

Orgazam je zanimljiva stvar, a najzanimljivija je činjenica da nikome od liječnika i stručnjaka nije baš najjasnije zašto zapravo postoji... a ne da postoji, nego neki imaju višestruke orgazme.

Naravno, rijetki su to muškarci koji se mogu time pohvaliti, dok je situacija kod žena podosta različita i, da budemo otvoreni, nije baš najbolja za muškarce.

Naime, muškarci imaju - orgazam i to je to. Žene, s druge strane, imaju četiri vrste orgazma u kojima mogu uživati... pa za one koji ne znaju, evo koji su!

Klitoralni - vrsta orgazma do koje dolazi stimulacijom klitorisa, osjetljivog organa zaštićenog stidnim usnama, koji ima oko 8000 živčanih završetaka. Ova vrsta orgazma kod žena je najčešća, odnosno najlakše do takvog orgazma dolazi. Iako je tako, seksualni terapeuti savjetuju partnerima da ženu postepeno dovode do ovakvog vrhunca (koji je nerijetko predigra za seks i vaginalni orgazam) te da odmah ne kreću sa stimulacijom istoga već da počinju od milovanja i ljubljenja žene, dodirivanja stidnih usana pa tek onda da prijeđu na stimulaciju klitorisa.

Kombinirani - uključuje klitoralni i vaginalni te je i najintezivniji. Kombinirani orgazam se lakše postiže ako se žena uzbudi prije penetracije. Što se tiče same penetracije, seksualni terapeuti za ovu vrstu orgazma savjetuju da žena tijekom penetracije sjedi u krilu muškarcu kako bi joj on mogao stimulirati klitoris.

Vaginalni - postiže se penetracijom, odnosno stimulacijom vagine. Rjeđi je od klitoralnog, no i dalje vrlo čest. Ženama u prosjeku dulje treba da postignu vaginalni orgazam, nego što muškarcima treba da svrše. Seksolozi stoga savjetuju da se nakon svršavanja muškarac posveti ženi i dovede ju do vrhunca.

Višestruki - o njemu mašta svaka žena, no najrjeđije. Ipak nemojte očajavati, ova vrsta ženskog orgazma, koliko god bila rijetka, dostižna je i da se naučiti, kažu seksualni terapeuti. Preporučuju da tijekom predigre žena dostigne klitoralni orgazam, nakon čega partner nastavlja stimulirati lagano klitoris još 30-ak sekundi. Potom treba opet ubrzati stimulaciju te u nekom trenutku prijeći na penetraciju. Nakon orgazma treba nastaviti s istim pokretima samo sporijim tempom i tako svaki put.

I sad vi recite da je to fer prema muškarcima...